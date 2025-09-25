Тревога в США: Всех генералов и адмиралов срочно вызвали на тайное совещание в Пентагон

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился экстренно собрать сотни высших офицеров армии и флота на закрытое совещание в Вирджинии, пишет Washington Post.

По данным издания, приказ коснулся практически всех военачальников в звании бригадного генерала и выше, включая командующих, находящихся в горячих точках по всему миру. Даже они должны лично явиться на встречу.

«Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — рассказал один из собеседников WP. Другой подчеркнул: «Так обычно не делают».

Совещание назначено на ближайший вторник на базе морской пехоты в Куантико. Представитель Пентагона подтвердил факт сбора, но отказался раскрывать повестку, отметив лишь, что Хегсет «обратится к своим старшим представителям военного командования».

WP напоминает, что за последние месяцы глава Пентагона уволил нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведуправления МО, предложил сократить число генералов и адмиралов минимум на 20% и даже инициировал дискуссию о переименовании ведомства в «Министерство войны».

Источники считают, что встреча может быть связана с подготовкой новой стратегии нацобороны или планами дальнейшего сокращения высшего командного состава. Однако собеседники издания выражают беспокойство: вывод всех командиров в одно место одновременно может создать угрозы безопасности.