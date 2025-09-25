Лукашенко заявил, что Белоруссия стала ядерным государством благодаря России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время Глобального атомного форума выразил благодарность Владимиру Путину за сотрудничество в атомной сфере.

«Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что Москва научила Минск строить атомные станции и открыто делится своими технологиями с другими странами.

Белорусский лидер отметил, что сотрудничество с Россией позволило стране не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число государств, обладающих современными компетенциями в этой сфере.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».