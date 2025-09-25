Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:45

Лукашенко заявил, что Белоруссия стала ядерным государством благодаря России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время Глобального атомного форума выразил благодарность Владимиру Путину за сотрудничество в атомной сфере.

«Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что Москва научила Минск строить атомные станции и открыто делится своими технологиями с другими странами.

Белорусский лидер отметил, что сотрудничество с Россией позволило стране не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число государств, обладающих современными компетенциями в этой сфере.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • World Atomic Week
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar