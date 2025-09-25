Интервидение
25 сентября, 14:52

Меньше отходов, больше энергии: Россия создаст первую АЭС с замкнутым циклом

Путин: РФ в 2030 году запустит первую в мире АЭС с замкнутым топливным циклом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hxdyl

Президент Владимир Путин объявил, что в 2030 году Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом он заявил на форуме World Atomic Week в Москве.

Речь идёт о стратегическом проекте «Прорыв», в рамках которого в Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения. Его основа — инновационный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.

Комплекс включает замыкающий ядерный топливный цикл: завод по переработке облучённого топлива и производство нового. Такой формат позволит впервые в мире отработать «короткий цикл» — когда замкнутая система функционирует в пределах одной площадки.

По словам Путина, проект обеспечит лидерство России в атомной энергетике будущего, сделав её более безопасной, экологичной и конкурентоспособной.

Что даёт замкнутый топливный цикл

  • Безопасность. Используется реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300, где исключён риск аварий типа Чернобыля и Фукусимы.
  • Экология. Отработанное топливо перерабатывается прямо на месте и снова используется, а не складируется десятилетиями. Это резко сокращает количество радиоактивных отходов.
  • Экономия ресурсов. Россия получает возможность максимально использовать уран и плутоний, не тратя лишние ресурсы на добычу.
  • Энергетическая независимость. Такая система делает страну менее зависимой от внешних поставщиков топлива.
  • Лидерство в атомной энергетике. Другие страны пока только проектируют подобные комплексы, а в России он будет реально работать.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».

