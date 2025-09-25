Интервидение
25 сентября, 15:32

Шнуров закрыл последнюю компанию в России

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров закрыл свою последнюю кинокомпанию в России — ООО «Карбон Продакшн», сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным ЕГРЮЛ, процесс ликвидации начался ещё в мае: тогда была зафиксирована запись о решении о закрытии. Спустя три месяца налоговая служба официально утвердила прекращение деятельности компании.

Причиной стали убытки, которые «Карбон Продакшн» несла несколько лет подряд: в 2022 году минус 4,7 млн рублей, в 2023-м — 388 тыс., а в 2024-м — 2,3 млн рублей.

«Раньше Шнуров был учредителем пяти юрлиц, сейчас они все закрыты. До последнего ООО „Карбон Продакшн“ руки музыканта не доходили долго, но все-таки дошли», — отмечается в публикации.

Чем занимался Сергей Шнуров вне «Ленинграда»

Сергей Шнуров известен не только как музыкант, но и как предприниматель. За последние 15 лет он запускал сразу несколько проектов в разных сферах:

  • Рестораны и бары. Совместно с экс-супругой Матильдой открыл ресторан русской кухни «Кококо» в Санкт-Петербурге. Позже заведение полностью перешло ей. Также Шнуров запустил ретро-бар «Синий Пушкин».
  • Мода. Пробовал себя в fashion-индустрии: выпускал линию мужской одежды Shnurovs, работал через интернет-магазин.
  • Издательский бизнес. Был соучредителем издательства «Шнурок».
  • Кино. Создал «Карбон Продакшн», через которую занимался продюсированием фильмов и клипов.

Несмотря на убыточность бизнесов, Шнуров оставался в центре внимания. Его проекты всегда отличались эпатажем и оригинальностью, а сам музыкант не раз подчёркивал, что в первую очередь зарабатывает музыкой, а всё остальное для него — «попробовать».

