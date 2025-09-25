Здание психбольницы № 6 в Петербурге передадут Духовной академии РПЦ

Правительство Санкт-Петербурга намерено передать здание на Обводном канале, где сейчас располагается психиатрическая больница № 6, в собственность Духовной академии Русской православной церкви. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного 25 сентября.

Речь идёт о четырёхэтажном корпусе площадью более 9,2 тыс. кв. м. По плану, больница должна полностью освободить помещение до 31 декабря 2027 года, а уже в январе 2028-го его передадут академии.

Комитет имущественных отношений ещё в 2023 году согласовал передачу здания в безвозмездное пользование. Теперь подготовлен план полной передачи в собственность. Финансирование мероприятий по переезду учреждения заложено в городском бюджете по статье «Содержание больниц, клиник».

С просьбой о передаче к властям обратился ректор духовной академии, епископ Петергофский Силуан. Здание имеет статус объекта культурного наследия — это бывшее Александро-Невское Антониевское духовное училище, и исторически оно принадлежало религиозной организации.