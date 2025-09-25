Москалькова: Киев сделал предметом торга судьбы курян в украинских Сумах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возвращение жителей Курской области, оказавшихся в Сумах, пока откладывается из-за постоянных новых условий со стороны Киева.

«Мы продолжаем бороться за возвращение курских жителей, которых переместили на территорию Украины. Перемещали вроде бы из добрых побуждений, чтобы вывести из зоны боевых действий, но сегодня они стали предметом торга», — сказала Москалькова.

По её словам, она рассчитывала на скорое возвращение людей, но договориться пока не удалось. Сейчас на территории Украины остаются 23 курянина.

«Я буквально сегодня запросила разговор с уполномоченным по правам человека Верховной Рады, чтобы обсудить конкретные детали», — добавила омбудсмен.

Куряне оказались в Сумах ещё в начале обострения обстановки на границе. По словам российских властей, украинские военные и силовые структуры тогда «эвакуировали» мирных жителей из приграничных сёл Курской области под предлогом обеспечения их безопасности и вывода из зоны боевых действий. Людей перевезли через границу в город Сумы, где они до сих пор остаются. Теперь их возвращение осложняется тем, что Киев выдвигает новые условия и фактически использует этих граждан в качестве инструмента давления в переговорах.