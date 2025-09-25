Ребёнка ранило при ракетном ударе ВСУ по Брянской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар по посёлку Белая Березка Брянской области из РСЗО «Град». В результате атаки пострадали мирные люди, среди раненых есть ребёнок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО Град по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребёнок», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что врачи быстро доставили всех пострадавших в районную больницу. Медики делают всё необходимое для оказания помощи раненым.

Кроме того, днём российские системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. БПЛА уничтожили над Брянской и Белгородской областями.