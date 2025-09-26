Тайный поклонник подарил Ольге Бузовой украшение за три миллиона

Певица Ольга Бузова получила дорогостоящий подарок от тайного поклонника, стоимость которого оценивается в три миллиона рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Речь идёт о браслете Bvlgari из розового золота Fiorever. Аксессуар был замечен на одной из сторис знаменитости в социальной сети. По данным журналистов, презент стал жестом внимания от ухажёра певицы. Аноним потратил на презент около трёх миллионов рублей, что говорит о его значительном финансовом состоянии.

После разрыва отношений с рэп-исполнителем Давидом Манукяном (Давой) Ольга Бузова предпочитает сохранять конфиденциальность в личной жизни, лишь изредка делясь деталями. Артистка неоднократно выражала желание выйти замуж и стать матерью, и, по её словам, надеется осуществить это в течение ближайшего года.

Ранее на концерте Димы Билана произошёл неожиданный инцидент: Филипп Киркоров и Ольга Бузова обменялись страстным поцелуем. Данный эпизод, попавший на видео, мгновенно привлёк внимание зрителей и стал активной темой для обсуждения в СМИ и социальных сетях.