Короткие сериалы захватывают россиян: их аудитория выросла в четыре раза

Короткие вертикальные сериалы становятся новым хитом среди российских зрителей. С начала года аудитория сервисов микродрам выросла в четыре раза, а время просмотра — более чем вдвое. Такой формат пришёл из Китая: серии длятся всего 1-3 минуты, но объединяются в длинные истории, сопоставимые по масштабу с полнометражным фильмом.

По данным аналитиков Yota, просмотр микродрам становится частью повседневного мобильного досуга. Их основная аудитория — люди от 26 до 45 лет. При этом мужчины интересуются новым форматом чаще женщин. Любопытно, что лидером по времени просмотра оказалась не столица, а Химки, где пользователи проводят за такими сериалами в среднем 68 минут в месяц.

Наиболее заметный рост среди сервисов микродрам показал ShortTV, увеличивший число пользователей в 10 раз. В лидерах также DramaBox и MoboReels, а международный ReelShort и FlexTV замыкают топ-5. При этом только ReelShort адаптировал часть контента для российских зрителей, добавив субтитры на русском языке.