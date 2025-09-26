Интервидение
26 сентября, 12:43

PR-директор Мультимедиа Холдинга Цуриков получил международную награду

Олег Цуриков. Обложка © Александр Назаров

Названо имя обладателя престижной международной премии «Человек года RB-2025» в номинации «PR-директор года». Награду за значительный вклад в развитие и продвижение PR-отрасли в этот раз получил PR-директор «Мультимедиа Холдинга» Олег Цуриков.

«Для меня эта награда — не только личное признание, но и большая ответственность. В современном мире PR играет ключевую роль в формировании доверия и репутации компаний. Я горжусь тем, что могу вносить свой вклад в развитие отрасли. И ещё больше горжусь тем, что проекты «Мультимедиа Холдинга» всегда на слуху и пользуются высоким спросом», заявил победитель.

«Мультимедиа Холдинг» под руководством Цурикова успешно реализует масштабные коммуникационные проекты, укрепляя позиции на рынке и формируя позитивный имидж в медиапространстве. Их мероприятия регулярно привлекают внимание журналистов и блогеров, а также представителей власти, экспертов и знаменитостей.

Премия «Человек года RB-2025» ежегодно отмечает выдающихся деятелей в различных областях. В числе лауреатов и гостей премии прошлых лет Олег Газманов, Владимир Винокур, Ольга Бузова, Катя Гордон, Мария Кожевникова, Кевин Маккой и другие известные личности.

Наталья Афонина
