PR-директор Мультимедиа Холдинга Цуриков получил международную награду

Названо имя обладателя престижной международной премии «Человек года RB-2025» в номинации «PR-директор года». Награду за значительный вклад в развитие и продвижение PR-отрасли в этот раз получил PR-директор «Мультимедиа Холдинга» Олег Цуриков.

«Для меня эта награда — не только личное признание, но и большая ответственность. В современном мире PR играет ключевую роль в формировании доверия и репутации компаний. Я горжусь тем, что могу вносить свой вклад в развитие отрасли. И ещё больше горжусь тем, что проекты «Мультимедиа Холдинга» всегда на слуху и пользуются высоким спросом», — заявил победитель.

«Мультимедиа Холдинг» под руководством Цурикова успешно реализует масштабные коммуникационные проекты, укрепляя позиции на рынке и формируя позитивный имидж в медиапространстве. Их мероприятия регулярно привлекают внимание журналистов и блогеров, а также представителей власти, экспертов и знаменитостей.

Премия «Человек года RB-2025» ежегодно отмечает выдающихся деятелей в различных областях. В числе лауреатов и гостей премии прошлых лет — Олег Газманов, Владимир Винокур, Ольга Бузова, Катя Гордон, Мария Кожевникова, Кевин Маккой и другие известные личности.