Грибы и рыбалка увлекли москвичей этим летом

Москвичи всё чаще выбирают отдых на природе: летом резко вырос интерес к грибам и рыбалке. По сравнению с прошлым годом посещаемость сайтов и форумов о «тихой охоте» увеличилась на 44%, а площадок с предложениями платной рыбалки — на 30%. Тренд подтверждают и онлайн-продажи: спрос на рыболовные товары подскочил почти в 3,5 раза, особенно на одежду, обувь и аксессуары.