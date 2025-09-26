Грибы и рыбалка увлекли москвичей этим летом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /PintoArt
Москвичи всё чаще выбирают отдых на природе: летом резко вырос интерес к грибам и рыбалке. По сравнению с прошлым годом посещаемость сайтов и форумов о «тихой охоте» увеличилась на 44%, а площадок с предложениями платной рыбалки — на 30%. Тренд подтверждают и онлайн-продажи: спрос на рыболовные товары подскочил почти в 3,5 раза, особенно на одежду, обувь и аксессуары.
По данным аналитики МегаФона, основными поклонниками грибных походов и рыбалки остаются мужчины, а самая активная возрастная группа — 35–44 года. Грибники активно покупают резиновые сапоги, корзины и термосы, а рыболовы охотно обновляют экипировку.
Любопытно, что природа снова становится важной частью досуга москвичей, и интерес к ней продолжает расти.
Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru