Путин проведёт встречу с избранными главами регионов
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт встречу с недавно избранными главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, встреча пройдёт в Кремле в формате видеоконференции.
«Традиционно по завершению единого дня голосования президент проводит такие встречи. Так же будет сегодня», — отметил представитель Кремля.
В единый день голосования в сентябре 2025 года в России прошли выборы глав регионов. По итогам кампании новые руководители появились сразу в ряде субъектов.
Впервые избранные главы возглавили, в частности:
- Курскую область — Роман Старовойт сохранил пост, победив с большим перевесом;
- Липецкую область — Игорь Артамонов был переизбран;
- Свердловскую область — Евгений Куйвашев подтвердил полномочия;
- Алтайский край — Виктор Томенко получил поддержку большинства избирателей;
- Чукотский автономный округ — Владислав Кузнецов избран впервые;
- Еврейская автономная область — Ростислав Гольдштейн сохранил пост.
Встречи президента с такими губернаторами обычно носят протокольный характер: глава государства поздравляет их с победой, обсуждает планы развития регионов и ключевые социально-экономические задачи.
