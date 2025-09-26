Путин проведёт встречу с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт встречу с недавно избранными главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, встреча пройдёт в Кремле в формате видеоконференции.

«Традиционно по завершению единого дня голосования президент проводит такие встречи. Так же будет сегодня», — отметил представитель Кремля.

В единый день голосования в сентябре 2025 года в России прошли выборы глав регионов. По итогам кампании новые руководители появились сразу в ряде субъектов.

Впервые избранные главы возглавили, в частности:

Курскую область — Роман Старовойт сохранил пост, победив с большим перевесом;

Липецкую область — Игорь Артамонов был переизбран;

Свердловскую область — Евгений Куйвашев подтвердил полномочия;

Алтайский край — Виктор Томенко получил поддержку большинства избирателей;

Чукотский автономный округ — Владислав Кузнецов избран впервые;

Еврейская автономная область — Ростислав Гольдштейн сохранил пост.

Встречи президента с такими губернаторами обычно носят протокольный характер: глава государства поздравляет их с победой, обсуждает планы развития регионов и ключевые социально-экономические задачи.