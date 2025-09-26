Аршавин пытается через суд снизить размер алиментов на детей от Барановской

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов на своих детей. Исковое заявление направлено его бывшей Юлии Барановской. Данные появились в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», – информирует инстанция.

Аршавин и Барановская состояли в отношениях с 2006 по 2013 год, у пары трое детей. Ранее спортсмен уже обращался с аналогичным иском, но тогда суд оставил алименты в прежнем размере. Сейчас же их старшему сыну Артёму уже 20 лет, поэтому футболист, по всей видимости, хочет урезать размер алиментов на 17-летнюю дочь Яну и 13-летнего сына Арсения.

