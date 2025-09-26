Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 13:20

Началась регистрация на премию «Россия – страна возможностей»

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

26 сентября стартовал приём заявок на второй сезон национальной премии «Россия – страна возможностей». Подать заявку может любой гражданин РФ старше 18 лет, включая тех, кто живёт или работает за рубежом. Регистрация открыта на официальном сайте премии и продлится до 16 октября.

Проект был создан по поручению президента и призван отмечать людей, которые создают возможности для других своим примером и деятельностью. В этом году появилась новая спецноминация — «Регион возможностей». В ней наградят субъекты, где активно поддерживают инициативных граждан, формируют условия для раскрытия потенциала и роста талантов.

В 2024 году участие приняли более 33 тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек, возраст которых варьировался от 21 до 69 лет. Истории победителей показывают, что в центре премии всегда стоят люди, которые вдохновляют других своим трудом и идеями.

Финал и церемония награждения пройдут в ноябре 2025 года.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Другие новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar