Началась регистрация на премию «Россия – страна возможностей»

26 сентября стартовал приём заявок на второй сезон национальной премии «Россия – страна возможностей». Подать заявку может любой гражданин РФ старше 18 лет, включая тех, кто живёт или работает за рубежом. Регистрация открыта на официальном сайте премии и продлится до 16 октября.

Проект был создан по поручению президента и призван отмечать людей, которые создают возможности для других своим примером и деятельностью. В этом году появилась новая спецноминация — «Регион возможностей». В ней наградят субъекты, где активно поддерживают инициативных граждан, формируют условия для раскрытия потенциала и роста талантов.

В 2024 году участие приняли более 33 тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек, возраст которых варьировался от 21 до 69 лет. Истории победителей показывают, что в центре премии всегда стоят люди, которые вдохновляют других своим трудом и идеями.

Финал и церемония награждения пройдут в ноябре 2025 года.