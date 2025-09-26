Интервидение
На РИФ рассказали, как игры помогут цифровому суверенитету России

Обложка © vk.com / РИФ

На Российском интернет-форуме 2025 прошла дискуссия о будущем отечественной игровой индустрии. Эксперты отметили, что на фоне ухода ряда иностранных компаний стратегия импортозамещения становится ключевой, а национальные студии и платформы выходят на первый план.

Директор офиса перспективных проектов ПАО «Ростелеком» Александр Ряховский подчеркнул, что расходы российских геймеров достигают 285 млрд рублей в год, но пока они уходят в основном зарубежным компаниям.

«Наша цель – развернуть этот денежный поток в сторону России. Каждая игра и подписка – вклад в цифровой суверенитет», – заявил он.

По словам сооснователя студии Mensa VR Владимира Вареника, фонд поддержки разработчиков уже отобрал часть из 600 российских игровых проектов, поданных за год.

Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский напомнил, что в игры играет более 60% пользователей интернета в России: «Это рынок 60–70 млн человек».

Глава VK Play Александр Михеев отметил образовательную роль индустрии: платформа активно поддерживает студенческие проекты и лаборатории, превращая дипломные работы в реальные игровые продукты.

Эксперты сошлись во мнении, что российская индустрия получает уникальный шанс укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках, создавая новые форматы игр и собственные экосистемы.

