На РИФ рассказали, как игры помогут цифровому суверенитету России
Обложка © vk.com / РИФ
На Российском интернет-форуме 2025 прошла дискуссия о будущем отечественной игровой индустрии. Эксперты отметили, что на фоне ухода ряда иностранных компаний стратегия импортозамещения становится ключевой, а национальные студии и платформы выходят на первый план.
Директор офиса перспективных проектов ПАО «Ростелеком» Александр Ряховский подчеркнул, что расходы российских геймеров достигают 285 млрд рублей в год, но пока они уходят в основном зарубежным компаниям.
«Наша цель – развернуть этот денежный поток в сторону России. Каждая игра и подписка – вклад в цифровой суверенитет», – заявил он.
По словам сооснователя студии Mensa VR Владимира Вареника, фонд поддержки разработчиков уже отобрал часть из 600 российских игровых проектов, поданных за год.
Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский напомнил, что в игры играет более 60% пользователей интернета в России: «Это рынок 60–70 млн человек».
Глава VK Play Александр Михеев отметил образовательную роль индустрии: платформа активно поддерживает студенческие проекты и лаборатории, превращая дипломные работы в реальные игровые продукты.
Эксперты сошлись во мнении, что российская индустрия получает уникальный шанс укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках, создавая новые форматы игр и собственные экосистемы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.