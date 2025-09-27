А вы и не знали: эти 5 советских актёров частенько играли пьяниц, но сами были трезвенниками

Советский кинематограф подарил зрителям десятки культовых картин, где пышные застолья, рюмки на столе и «душевные разговоры под закусь» стали узнаваемыми символами эпохи. Актёры играли сцены пьянства настолько убедительно, что многие зрители были уверены: их любимые артисты и в жизни любили «заложить за воротник». Но правда оказалась совсем иной. Некоторые из тех, кто на экране был душой пьяной компании, на самом деле в жизни были убеждёнными трезвенниками и сторонниками здорового образа жизни. Эти контрасты только усиливают уважение к их таланту, ведь сыграть опьянение достоверно может далеко не каждый.

Георгий Вицин

Фото © ТАСС / Александр Коньков

Один из любимцев советского зрителя, он мастерски изображал пьяниц, особенно в знаменитой гайдаевской тройке. Но в жизни Вицин был строгим трезвенником и фанатом ЗОЖ: занимался йогой, увлекался дыхательными практиками и внимательно следил за питанием. На съёмках «Кавказской пленницы» ему даже налили вместо пива отвар шиповника. Но когда режиссёр Моргунов заметил, что в кружке нет пены, пришлось заменить напиток на настоящее пиво — и актёр его выпил. После съёмки Вицин чувствовал себя настолько плохо, что съёмочный процесс пришлось временно остановить.

Савелий Крамаров

Фото © ТАСС / Александр Коньков

Его комические образы неразрывно ассоциировались с застольями, но реальный Крамаров был ярым противником алкоголя. После эмиграции в США он начинал каждый день с плавания в океане, практиковал раздельное питание и пил травяные настои. Крамаров вдохновился трудами Поля Брэгга и регулярно устраивал лечебные голодовки. Несмотря на строгий ЗОЖ, судьба оказалась трагичной — актёр ушёл из жизни от рака, но так и не изменил своим убеждениям.

Георгий Бурков

Фото © ТАСС / Алексей Стужин

В «Иронии судьбы» его герой беззаботно выпивает в бане и аэропорту — сцены стали классикой. Но сам Бурков после молодёжных ошибок сделал выбор навсегда отказаться от спиртного. Он осознал, что алкоголь губит карьеру и здоровье, и с того момента больше не позволял себе даже символического бокала. Его трезвость была не показной, а результатом личной борьбы и осознанного решения.

Алексей Баталов

Фото © ТАСС / ТАСС

Сцена из фильма «Москва слезам не верит» с водкой и селёдкой на газетке вошла в историю советского кино. Но в жизни Баталов не переносил алкоголь. Его слабым местом была печень, и даже малая доза спиртного вызывала тяжёлое недомогание. Поэтому актёр сделал выбор: он много курил, но с алкоголем завязал полностью, окончательно отказавшись от него после тридцати лет.

Андрей Мягков

Фото © ТАСС / Николай Малышев

Его Женя Лукашин из «Иронии судьбы» настолько убедителен, что многие поклонники искренне верили — актёр сам любит застолья и баню. Однако коллеги знали правду: Мягков не любил шумных банных посиделок и пил крайне редко. Сам он признавался, что никогда не видел в алкоголе удовольствия и предпочитал держаться в стороне от этого увлечения.