В какие магические дни нужно сжигать лавровый лист с шепотком, чтобы жизнь превратилась в сказку

Лавровый лист в эзотерике — это не только пряность, но и мощный символ защиты, удачи и исполнения желаний. Считается, что при правильном использовании он открывает путь к изобилию, любви и внутренней гармонии. Особенно важно выбрать верный день: энергия космоса в определённые даты усиливает магический эффект, превращая ритуал в настоящую мистерию.

Что важно знать перед ритуалами?

Лавр любит чистое намерение, поэтому формулируйте просьбу без «не» и сомнений. Ритуалы делайте в огнеупорной посуде, рядом держите воду. В квартире можно слегка подпалить край листа и досушить над свечой, но безопасность прежде всего. После ритуала обязательно проветрите помещение и выпейте тёплой воды с ложкой мёда: закрепление результата «на тело».

День притяжения денег 7 октября — полнолуние в Овне

Полнолуние в Овне 7 октября: отличный день для ритуала на деньги. Фото © «Шедеврум»

Овны — знак действия, решительности и огня. Когда Полнолуние приходится на этот знак, Вселенная словно сама подталкивает людей к тому, чтобы выйти из зоны комфорта и заявить о своих желаниях громко и смело. Эта дата идеально подходит для того, чтобы зарядить свою жизнь энергией достатка и финансовой стабильности.

Вечером, после заката, в момент, когда Луна видна во всей красе, возьмите сухой лавровый лист. Полнолуние — пик силы, поэтому любое слово, сказанное в это время, обретает особый вес. На листе напишите слово «достаток» или символ, связанный с деньгами. Подожгите лист над огнеупорной тарелкой и скажите: «Луна полна, сила огня крепка. Пусть в моём доме всегда будут деньги, а сердце знает щедрость. Да будет так!» Пепел можно развеять по ветру — так энергия унесётся в пространство, или смыть в проточной воде, чтобы вместе с потоком к вам пришёл финансовый поток.

День для привлечения любви: 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

В какой православный праздник можно попросить любви и верности? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Figel

По традиции в этот день просили о браке, мире в семье и тёплом доме. Энергетика — мягкая, защищающая, «укрывающая» от ветров судьбы. Поэтому ритуал на любовь с лавром лучше проводить ближе к полудню или на закате, чтобы «накрыть» отношения покровом.

Три лавровых листа сложите треугольником на белой ткани. На центральном напишите «любовь» или инициалы пары. Зажгите по одному, произнося: «Как Покров стелется над домом, так любовь стелется над нами. Пусть сердца мягче, слова добрее, путь общий светлее. Да исполнится!» Остывший пепел пересыпьте в маленький мешочек и положите под подушку на три ночи, потом развейте у живого дерева — на рост чувств.

День закликания удачи: 31 декабря — ночь нового года

Почему именно в новогоднюю ночь эзотерики советуют сжигать лавровый лист. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jozef Klopacka

Последний день года — время перехода, когда одна энергия завершается, а другая только начинает свой путь. В эзотерике считается, что в эту ночь открываются «часы силы»: всё, о чём вы попросите, услышат высшие силы. Поэтому сжигание лавра в полночь помогает оставить прошлое и встретить новый цикл очищенными, готовыми к удаче и новым событиям.

На нескольких лавровых листьях напишите слова «удача», «счастье», «новые возможности». Ровно в полночь, когда часы пробьют 12, подожгите листочки в глубокой тарелке или на жестяном подносе. Это время символического обнуления и новой записи судьбы. И пока горят под бой курантов, шепчите: «Огонь очищает, год новый встречает. Пусть удача идёт за мной, а счастье живёт со мной. Да будет так!» Пепел соберите и вынесите утром за порог. Так вы оставите всё старое в прошлом, а вместе с дымом выпустите в мир свои новые намерения.