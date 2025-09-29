День Веры, Надежды и Любови в 2025 году: какого числа отмечают, история и традиции праздника Оглавление Какого числа отмечают День Веры, Надежды, Любови в 2025 году История и значение праздника Кем были Вера, Надежда, Любовь и их мать София Где хранятся мощи мучениц День Веры, Надежды, Любви: Традиции праздника Кого поздравляют с Днём Веры, Надежды, Любови Что делать 30 сентября и как правильно отмечать праздник Храмы в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии В сентябре православные верующие отмечают День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — мучениц, живших в Риме во II веке, во времена гонений на первых христиан. Что это за праздник, какая у него история и традиции, читайте подробнее в материале Life.ru. 28 сентября, 21:30 Коллаж © Life.ru. Обложка © azbyka, © Shutterstock / FOTODOM / Synthetic Messiah

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — православный праздник, ежегодно отмечаемый 30 сентября. В этот день верующие чтут память четырёх раннехристианских мучениц, олицетворяющих главные христианские добродетели — веру, надежду и любовь. Праздник широко известен в народе как день Веры, Надежды, Любви и пользуется большим уважением. Он связан не только с церковными обрядами, но и с именами многих женщин: 30 сентября отмечают именины все, кто носит имена Вера, Надежда, Любовь или София.

Какого числа отмечают День Веры, Надежды, Любови в 2025 году

Какого числа отмечают День Веры, Надежды, Любови в 2025 году.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии является непереходящим праздником — православная церковь каждый год отмечает его 30 сентября (17 сентября по старому стилю). В 2025 году День Веры, Надежды, Любови традиционно будет праздноваться 30 сентября и выпадет на вторник. Поскольку это церковный памятный день, а не государственный праздник, дополнительного выходного дня не предусмотрено. Тем не менее верующие стараются уделить время посещению храма и духовному празднованию этой даты.

История и значение праздника

День Веры, Надежды, Любови 30 сентября: История и значение праздника.

История установления Дня святых Веры, Надежды, Любови и Софии восходит к первым векам христианства. Сами мученицы жили во II веке, и почитание их подвига началось достаточно рано: есть свидетельства, что уже в VII веке их чтят как святых. Особый день памяти этих мучениц был назначен церковью несколько столетий спустя — по данным историков, с конца X века 30 сентября (по новому стилю) стало отмечаться как дата памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. Праздник имеет глубокое духовное значение: три дочери своим подвигом явили пример непоколебимой веры, твёрдой надежды на Бога и истинной любви к Христу, а их мать София олицетворяет мудрость и стойкость духа. Недаром сами имена этих святых означают главные добродетели христианства. Их подвиг стал символом готовности принять любые страдания ради Христовой веры, а сам праздник напоминает верующим о ценности этих добродетелей в жизни каждого христианина.

Память святых Веры, Надежды, Любови и Софии почитают как православные, так и католики. Их история и имена оставили заметный след в христианской культуре. Например, благодаря переводу жития на церковнославянский слова «вера», «надежда» и «любовь» впервые стали употребляться на Руси и как личные имена. Однако долгое время (до XVIII века) ими называли только детей из знатных семей, и лишь позже эти имена получили распространение среди широких слоёв населения. Возможно, поэтому в народной традиции появилось особое отношение к дню 30 сентября как ко «вселенским бабьим именинам» — дню всех женщин. Считалось, что в каждой семье найдётся своя Вера, Надежда, Любовь или Софья, поэтому праздник был важен для всех представительниц женского пола. Хотя историки уточняют, что такая широкая народная традиция сформировалась не ранее XX века, само по себе это подчёркивает значимость праздника в культуре. Сегодня День святых Веры, Надежды, Любови продолжает оставаться одним из главных дней православного календаря в конце сентября и напоминает верующим о непреходящей ценности христианских добродетелей.

Кем были Вера, Надежда, Любовь и их мать София

Православный праздник 30 сентября: Кем были Вера, Надежда, Любовь и их мать София.

Святые, в честь которых назван праздник, — это реальные мученицы первых веков христианства. Вера, Надежда и Любовь были родными сёстрами, дочерьми благочестивой христианки по имени София (что в переводе с греческого означает «мудрость»). Они жили во II веке в Римской империи, во времена правления императора Адриана (117–138 годы). По преданию, София была вдовой из знатного рода (некоторые источники указывают, что она могла быть родом из Милана). Оставшись одна, она посвятила свою жизнь воспитанию дочерей в христианской вере и даже дала им символические имена в честь главных добродетелей: Вера (Пистис по-гречески), Надежда (Элпис) и Любовь (Агапэ) Девочки с юных лет отличались красотой, кротостью и глубоким благочестием. Старшей, Вере, было около 12 лет, Надежде — 10, а младшей, Любови, — всего 9 лет.

Прослышав о семье, в которой растут столь юные и приверженные христианству девочки, император Адриан захотел лично увидеть их вместе с матерью. София с дочерьми были приведены ко двору. Император потребовал от них отречься от христианства и принести жертву языческим богам — сначала пытался убедить обещаниями богатств и почестей, затем угрозами. Однако ни мать, ни дочери не согласились поклониться языческой богине (в разных источниках упоминается Диана или Артемида). Девочки твёрдо заявили, что признают только Бога Небесного и готовы умереть за Христа.

Старшей, Вере, было около 12 лет, Надежде — 10, а младшей, Любови, — всего 9 лет.

Тогда по приказу императора начались пытки. Юных сестёр мучили на глазах у матери: их беспощадно били, жгли раскалённым железом, бросали в кипящую смолу. Но, согласно житию, Господь сохранил их — огонь и кипящая смола не причиняли им вреда, что лишь сильнее озлобило гонителей. Видя непоколебимость девочек, палачи обезглавили их одну за другой. Святая София не подвергалась физическим истязаниям, однако её заставили смотреть на мученическую смерть всех трёх дочерей — это стало для матери самым тяжким страданием. Император позволил убитой горем Софии забрать тела дочерей. Мать похоронила их за городом на высоком холме и двое суток провела у могил в молитве и скорби. На третий день после погребения София мирно скончалась — как говорит предание, Господь послал ей тихую кончину и её душа отошла к Богу, соединясь с дочерьми. Таким образом, София тоже почитается как мученица (хотя и без пролития крови), ибо она претерпела величайшие душевные муки ради Христа.

Эти события произошли около 137 года н.э. Подвиг святых мучениц произвёл огромное впечатление на христиан того времени. София и три её дочери были прославлены церковью в лике святых, став для верующих примером непоколебимой веры. В их образе усматривался и символический смысл: мудрость (София) порождает добродетели — веру, надежду и любовь, причём старшей из «трёх сестёр» является вера, за ней следует надежда, а совершенствует всё любовь. Сегодня святые Вера, Надежда, Любовь и София почитаются как покровительницы женщин и семьи, к ним обращаются с молитвами о даровании крепости веры, надежды и любви, об обращении близких к Богу, о помощи в семейных скорбях и воспитании детей.

Где хранятся мощи мучениц

День Веры, Надежды, Любви: Где хранятся мощи мучениц.

После своей кончины святые мученицы были погребены за пределами Рима, и первые века христиане чтили их могилу. В дальнейшем их мощи обретали особое значение как святыни. История сохранила сведения, что в 777 году (в период понтификата папы Адриана I) мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были торжественно перенесены из Рима на территорию современной Франции. По просьбе епископа Страсбургского Ремигия их доставили в женский монастырь местечка Эшо (Эльзас, пригород Страсбурга) — с целью укрепления христианства в тех краях. Там мощи поместили в каменный саркофаг, и обитель стала местом паломничества верующих со всей Европы на протяжении многих веков.

Однако в эпоху Великой Французской революции (конец XVIII века) монастырь в Эшо был разорён, и главная святыня исчезла: монахини сумели скрыть мощи, но тайник так и не был найден впоследствии. Предполагается, что нетленные останки святых до сих пор сокрыты где-то в окрестностях Эшо. Спустя столетия в восстановленной обители были собраны уцелевшие части святынь. В середине ХХ века две частицы мощей святой Софии, сохранявшиеся в Италии, были переданы обратно во Францию. Сейчас в храме святого Трофима в Эшо находится большая гробница (саркофаг) — точная копия утраченной древней раки, в неё вложена часть мощей святой Софии, а также хрустальный ковчег с ещё одной частицей мощей. Именно туда, во Францию, направляются паломники 30 сентября: каждый год в Эшо в День Веры, Надежды, Любови совершается Божественная литургия у святых мощей. Таким образом, Эшо стал международным центром почитания этих мучениц.

Помимо Эльзаса частицы мощей святых разошлись по всему миру. Значительная часть святыни ныне хранится и в России. Так, в московском храме Софии Премудрости Божией на Лубянке имеется большая часть мощей святой Софии Римской. Другие частицы мощей Веры, Надежды, Любови и Софии находятся в различных православных храмах, например, ковчеги с этими мощами есть в Санкт-Петербурге и были переданы в 2011 году в Софийский собор женского монастыря в Алма-Ате. Таким образом, верующие могут поклониться святыне не только во Франции, но и в российских храмах, где бережно хранятся частицы мощей мучениц.

День Веры, Надежды, Любви: Традиции праздника

Праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Руси оброс особыми народными традициями.

Праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Руси оброс особыми народными традициями. В народе его издавна называли «бабьи именины». В этот день именинницами считались все женщины с именами в честь этих святых, а также вообще подчёркивалась роль женщин в семье и обществе. Считалось, что женщинам на время праздника позволено отложить повседневные труды и отдохнуть от тяжёлой доли. Традиционно 30 сентября на рассвете женщины устраивали ритуальный плач по мученицам и одновременно «оплакивали» свои собственные беды и печали. Такой обряд называли «Всесветная бабья выть». Женщины собирались вместе с утра и громко причитали, «голосили», жалуясь друг другу на тяжёлую женскую судьбу. Слёзы в этот день считались очищающими: верили, что, «выплакавшись» 30 сентября, можно избавиться от накопившихся обид и горестей — они больше не вернутся. Этот обычай ритуального плача перекликался с древнерусской традицией женских причитаний на свадьбах и похоронах, которая помогала «смыть» душевное напряжение и отпустить боль.

После утренних причитаний переходили к более светлой части праздника. Женщины умывались святой водой, «чтобы быть красивыми и счастливыми», затем принимались накрывать праздничный стол. Главной выпечкой дня считался каравай или калач, а также пироги — их пекли с вечера или с утра 30 сентября, чтобы угостить семью и гостей. У готового каравая совершались символические действия: по некоторым обычаям, в каравай вставляли зажжённую свечу и читали особую молитву (сорок раз), после чего этим хлебом угощали всех домашних. Считалось, что такой обряд принесёт в дом благополучие и здоровье. В сам праздник женщины обязательно шли в церковь — молиться и ставить свечи за своих близких. По обычаю, ставили три свечи: две у иконы Христа и одну — в уже упомянутый каравай дома. Также особо почиталась икона святых Веры, Надежды, Любови и Софии: полагалось поклониться ей и вознести молитву Богородице как главной заступнице всех женщин.

Как отмечается День святых Веры, Надежды, Любови и Софии:

После церковной службы и обеда празднование продолжалось более непринуждённо. Вечером молодёжь устраивала осенние посиделки — девушки и парни собирались где-нибудь в доме, пели песни, разговаривали, иногда гадали, а главное — знакомились и присматривались друг к другу. День Веры, Надежды, Любови считался удачным временем для сватовства: именно 30 сентября сваты часто приходили свататься к невестам. Однако играть свадьбы и венчаться напрямую в этот день не рекомендовалось — народная молва утверждала, что брак, заключённый на грустный день памяти мучениц, может быть несчастливым. Поэтому молодые лишь договаривались о помолвке, а само венчание переносили на другое число.

С этим праздником связаны и народные приметы. Так, отмечали, что какая погода на Веру, Надежду, Любовь — такой будет и октябрь. Говорили: «Осенью серенько утро — жди красного денька», если утро 30 сентября пасмурное, днём распогодится, и «Лист хоть и пожелтел, но падает слабо — морозы нескоро», если листопад идёт медленно, зима придёт не скоро. Впрочем, церковь призывает верующих не придавать особого значения суевериям и приметам, а тем более не выполнять сомнительных «обрядов» ради избавления от несчастья. В современности праздничные традиции сохраняются скорее в символическом виде: женщины могут позволить себе отдохнуть, близкие дарят именинницам подарки, семьи собираются за чаепитием, а главное — верующие стараются посетить богослужение и помолиться святым мученицам.

Кого поздравляют с Днём Веры, Надежды, Любови

Поздравления с Днём Веры, Надежды, Любови.

В этот православный праздник принято поздравлять всех, кто носит имена святых мучениц. 30 сентября именины отмечают женщины и девочки с именами Вера, Надежда, Любовь и София. В русской традиции это считается днём ангела (днём тезоименитства) для обладательниц этих имён — их небесные покровительницы как раз святые сестры и их мать. Поэтому 30 сентября — это отличный повод обратиться с тёплыми словами ко всем знакомым, подругам, родственницам, которых зовут Вера, Надя, Любовь (Люба) или Софья (Соня). Им дарят небольшие подарки и пожелания. Часто в храмах после литургии именинниц чествуют общим чаепитием, им могут преподнести от прихода иконки святых мучениц или духовную литературу. Поздравляя с именинами, уместно подарить именную икону или букет цветов, коробку конфет — любые знаки внимания, выражающие заботу и добрые пожелания.

Иногда День Веры, Надежды, Любови воспринимается шире — как праздник всех женщин, матерей и дочерей. В народе его поэтому и называли «бабьи именины». В наши дни тоже можно поздравить не только именинниц, но и всех близких женщин, пожелав им мудрости Софии, крепкой веры, неугасающей надежды и любви. Однако центральное внимание в этот день всё же уделяется тем, кто назван в честь самих святых, — для них 30 сентября особый личный праздник.

Что делать 30 сентября и как правильно отмечать праздник

Что можно делать 30 сентября в православный праздник.

Как же правильно провести День Веры, Надежды, Любови? Поскольку этот день прежде всего церковный, главное для верующих — посвятить время молитве и памяти святых мучениц. Утро 30 сентября желательно начать с посещения храма: сходить на праздничную литургию, поставить свечи за здоровье своих близких и помолиться у иконы святых мучениц. Очень важно, чтобы в этот день в семье царили мир и любовь — старайтесь не ссориться, избегать обид и тем более не оскорблять женщин.

В идеале 30 сентября женщины отдыхают от тяжёлой работы, а домашние заботы на себя берут мужчины. Супругам и сыновьям стоит окружить матерей, жён, сестёр заботой и вниманием. Хорошо, если хозяйка дома (мама или бабушка) накануне испечёт каравай или пироги, тогда в сам праздник можно будет собраться всей семьёй за чаепитием и угостить гостей домашней выпечкой. Также 30 сентября — подходящий момент помириться с теми, с кем вы в ссоре: традиция велит в этот день обязательно примириться с родственниками и попросить прощения у близких, чтобы войти в новый цикл с чистым сердцем.

Наконец, рассмотрим кратко основные рекомендации, что можно и чего нельзя делать 30 сентября. Что можно делать в День Веры, Надежды, Любови: Посетить церковную службу и помолиться за здоровье близких.

Поздравить именинниц — всех женщин с именами Вера, Надежда, Любовь, София — добрыми словами, открытками или подарками.

Женщинам позволительно поплакать от души о своих печалях — считалось, что такие слёзы принесут облегчение и «смоют» беды.

Женщинам желательно отдохнуть от тяжёлой работы, а мужчинам взять бытовые заботы на себя.

Испечь каравай или пироги для праздничного стола, чтобы угостить семью и гостей.

Свататься — если есть намерение создать семью, этот день благоприятен для предложения руки и сердца.

Что нельзя делать 30 сентября в православный праздник Веры, Надежды, Любови.

Стоит помнить, что история праздника хоть и светлая, но связана с мученическим подвигом, поэтому не принято устраивать шумные застолья с обильными возлияниями. Радость в этот день должна быть тихой и сердечной, без излишеств. Если в семье есть именинницы, можно организовать небольшой праздник для них, например, собрать близких на уютные посиделки, вручить имениннице памятный подарок, произнести тёплое поздравление. Многие в этот день также совершают небольшие добрые дела: навещают больных родственниц, помогают пожилым женщинам по дому, делают пожертвования, тем самым проявляя любовь и милосердие, к которым призывают святые.

Что нельзя делать 30 сентября в православный праздник: Обижать женщин: ругаться с ними, унижать или употреблять бранные слова в их присутствии строго не рекомендуется.

Самим женщинам нежелательно заниматься тяжёлой домашней работой — например, генеральной уборкой или работой в огороде. Согласно традиции, 30 сентября женщина может отдохнуть, а все дела перенести на другой день.

Играть свадьбу или венчаться. Лучше выбрать другую дату для брака, так как 30 сентября — день памяти мучениц и не подходит для шумного веселья молодожёнов.

Устраивать большие гулянья с алкоголем. Пышное застолье с горячительными напитками противоречит духу этого дня.

В любом случае, как и в любой церковный праздник, нельзя предаваться злым мыслям, ссориться с близкими или желать кому-то зла. Лучше провести день в мире, молитве и добрых делах.

Придерживаясь этих рекомендаций, праздник Веры, Надежды, Любови и Софии пройдёт благочестиво и радостно. Главное — помнить о его духовном смысле и постараться провести день с чистым сердцем, в кругу семьи и с благодарностью к Богу за дарованные веру, надежду и любовь.

Храмы в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Фото © Wikipedia / A.Savin

Имена святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии увековечены во множестве православных храмов. В разных городах России и мира воздвигнуты церкви, посвящённые этим святым. Одним из старейших является храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на Миусском кладбище в Москве — он был основан ещё в 1771 году (первоначально деревянный), а каменное здание выстроено в 1823 году. Этот храм был заложен по обету императрицы Екатерины II, поскольку день коронации Екатерины пришёлся как раз на память святых 30 сентября. Храм на Миуссах действует и поныне, являясь памятником архитектуры в стиле русского ампира.

Другим примечательным храмом является церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Казани. Она находится на территории Казанско-Богородицкого женского монастыря и считается одной из самых старинных построек обители — по данным исследователей, возведена в конце XVII – начале XVIII века (освящена в 1825 году). Интересно, что первоначально казанский храм был посвящён апостолу Иоанну Богослову, но позже его переименовали в честь святых мучениц, вероятно, в память об игуменье Софии, которая руководила монастырём в XVIII веке. В советское время эта церковь была закрыта, но в 90-е годы её вернули, и сейчас Софийский храм полностью восстановлен и действует.

Кроме того, в некоторых храмах хранятся святыни, связанные с этими мученицами. Так, в Пскове в церкви Веры, Надежды, Любови и Софии находится чтимая старинная икона этих святых, а в московском Софийском храме на Лубянке — упомянутая частица мощей святой Софии. Эти святые места привлекают множество верующих, особенно 30 сентября. Паломники посещают службы, прикладываются к иконам и мощам, возносят молитвы о даровании им тех самых добродетелей: веры, надежды, любви и мудрости. Таким образом, память святых мучениц живо присутствует в православной церкви. Не только в датах календаря, но и в камне храмов, в святынях и сердцах людей, ежегодно обращающихся к ним с молитвой и благодарностью.

Авторы Карина Морозова