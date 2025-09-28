Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии выйти на протест 29 сентября

Лидер оппозиционного патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные политические силы страны присоединиться к мирной акции протеста, запланированной на 29 сентября. Соответствующее заявление экс-президент страны сделал во время брифинга после завершения голосования на досрочных парламентских выборах в Молдавии.

Додон подчеркнул, что приглашает представителей оппозиционных партий и лидеров общественного мнения принять участие в протесте, который состоится в понедельник перед зданием парламента Молдавии. По его словам, акция должна пройти без партийной символики, а трибуна будет открыта для всех желающих высказаться.

Напомним, в Молдавии состоялись досрочные выборы в парламент, на которых избиратели выбирали депутатов на четырёхлетний срок. Явка превысила необходимый порог в 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. За 101 депутатское место боролись 22 участника избирательного процесса: 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Для прохождения в парламент независимым кандидатам необходимо преодолеть 2-процентный барьер, партиям — 5-процентный, а блокам — 7-процентный. Первоначально список кандидатов был шире, но в день голосования Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании регистрации партии «Великая Молдова», что приведёт к аннулированию всех голосов, отданных за данную политическую силу.