28 сентября, 20:05

Правящая партия Молдавии сохраняет лидерство после обработки 40% протоколов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» сохраняет лидерство на парламентских выборах по итогам обработки 40,11 процента протоколов с избирательных участков. Это следует из заявления Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно информации ЦИК Молдавии, промежуточные результаты правящей партии составляют 41,22 процента голосов, в то время как оппозиционный Патриотический блок набирает 30,74 процента. Третьим идёт оппозиционный блок «Альтернатива» с 7,86 процента голосов. У партии «Демократия дома» — 6,91 процента, а у «Нашей партии» — 6,46 процента голосов избирателей.

Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершено
Напомним, по результатам обработки 20,10 процента протоколов на счету правящей партии числилось 38,53 процента голосов. Оппозиционный Патриотический блок набрал 33,56% голосов. Подсчёт бюллетеней продолжается.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
