На форуме Baltic Weekend обсудили вызовы цифровой эпохи и роль ИИ

В Санкт-Петербурге завершился юбилейный XXV международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Более 400 участников — ведущие эксперты, представители власти и бизнеса — обсудили трансформацию индустрии, вызовы цифровой эпохи и роль искусственного интеллекта.

Основатель форума и гендиректор SPN Communications Андрей Баранников анонсировал книгу о развитии коммуникационной индустрии в России. Её представят на декабрьском форуме Baltic Winter.

«В одной книге мы соберем ключевых деятелей отрасли и лучшие кейсы. Издание станет хроникой развития коммуникаций за четверть века», — сообщил он.

О технологиях и будущем профессии говорили много. Президент — председатель правления Почта Банка Михаил Алексеев отметил, что PR станет стратегической функцией бизнеса только в интеграции с ИИ: «Коммуникатор будущего займет нишу между руководителем и искусственным интеллектом».

Корпорация AIR Corp протестировала первый в России рабочий прототип синхронного нейропереводчика.

«Мы доказали, что можем заменить классическую работу синхронистов. Следующий шаг — учесть контекст мероприятия и снизить задержку до 2 секунд», — отметил управляющий партнёр и главный инженер платформы AIR Денис Терехов.

На форуме также обсуждали стратегическую роль PR-специалистов, социальные архитектуры и формирование долгосрочных смыслов. Руководитель по стратегическим коммуникациям Т-Банка Александр Леонов поделился кейсами командной работы, PR-директор RWB Анна Брычева рассказала о связке PR-метрик и бизнес-показателей, а директор по коммуникациям «Эн+ Холдинга» Елена Полетаева представила принципы антикризисного тайм-менеджмента.

В программе форума участвовали и представители креативных индустрий. Авторы хита «Сигма-бой» Betsy и Михаил Чертищев говорили о том, как рождаются вирусные форматы:

В рамках деловой программы прошли круглые столы при поддержке компании «Газпром Межрегионгаз», консалтингово-аналитического агентства Prognosis, агентства «Интериум» и «СберСпасибо».