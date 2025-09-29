«Нет волшебного оружия»: В Кремле ответили на планы США дать Украине «Томагавки»

В Кремле отреагировали на заявления о возможных поставках Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакое оружие не станет для Киева спасением на фронте.

«Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — подчеркнул представитель Кремля.