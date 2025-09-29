Почти плюс 2 тысячи: Минтруд подсчитал, сколько будут получать пенсионеры в 2026-м

Минтруд сообщил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи. Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%. На все пенсионные выплаты в следующем году направят почти 13 трлн рублей.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля или апреля, а сразу с 1 января — выше инфляции», — отметили в министерстве.

Ранее в 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%, а в 2024-м рост составил 6,3%. В результате средний размер выплат по старости за два года увеличился более чем на 4,5 тысячи рублей. Власти подчеркивают, что индексация проводится с опережением инфляции, чтобы сохранить реальную покупательную способность пенсионеров.