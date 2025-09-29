В Москве показали спецвыпуск проекта «Модная Россия» на Креативной неделе

В Москве в рамках VI федерального фестиваля «Российская креативная неделя» представили специальный выпуск проекта «Модная Россия». Показ и паблик-ток прошли 25 сентября в Национальном центре «Россия».

Зрителям показали истории героев из разных регионов: VR-разработки Новосибирска, уличное искусство Екатеринбурга, арт-центр моды в Нальчике, скульптуру Махачкалы и другие примеры развития креативных индустрий.

«Человек — это ядро креативной экономики. Многие даже не понимают, что работают в индустрии, для них это просто деятельность. Но это мастерство, которое помогает создавать бизнес», — отметила заместитель гендиректора по коммуникациям АНО «Креативная экономика» Нелли Бадалян.

Директор универмага «Россия» Мариус Матас рассказал, что в пространстве представлены региональные бренды со всей страны: «Для каждого региона мы создаем индивидуальные правила работы. Молодые люди — будущее страны, важно слышать их и вдохновляться их идеями».

Проект «Модная Россия» при поддержке Института развития интернета и Национального центра «Россия» уже объединяет десятки регионов. Его цель — доказать, что креатив может стать драйвером перемен — экономических, культурных и визуальных.

Telegram проекта: https://t.me/modnayarussia