«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы

В Бразилии трагически погибли 19-летний Жоао Педро Пруденсио Кардосо и 18-летняя Майнара Франс Шио. Молодожены, сыгравшие свадьбу всего 28 августа, разбились в смертельной аварии в штате Пара.

Ночью 21 сентября пара ехала на мотоцикле Yamaha MT-03, когда в них на встречной полосе врезался автомобиль Ford EcoSport. Удар оказался настолько сильным, что молодые супруги скончались на месте.

По данным полиции, за рулём машины находился пьяный водитель. Очевидцы рассказали, что разгневанные свидетели аварии набросились на него до приезда скорой. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он находится под охраной.

История Жоао и Майнары потрясла всю Бразилию: ещё недавно они делились в соцсетях фотографиями со свадьбы и подписывали их словами «любовь навсегда». Теперь друзья и жители города публикуют их снимки в память о влюблённых, чья жизнь оборвалась меньше чем через месяц после брака.