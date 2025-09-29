Кремль раскрыл детали «очень хорошего» плана Путина для Украины, о котором говорил Лукашенко
Песков объяснил, какой план Путина для Украины имел в виду Лукашенко
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о «плане Путина для Украины».
По словам представителя Кремля, речь идёт о предложениях, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле. Тогда делегации обменялись документами и договорились о создании рабочих групп для обсуждения деталей. Однако процесс застопорился из-за отказа Киева продолжать диалог.
«В прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, чтобы обсуждать модальности», — пояснил Песков.
Напомним, 23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров. А на прошлой неделе Путин и Лукашенко провели в Кремле встречу, длившуюся более пяти часов. Белорусский президент тогда заявил, что у Москвы есть «очень хорошее» предложение, на которое Киеву стоит согласиться, чтобы «не потерять страну».
