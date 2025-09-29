Цена — до 50 млн: Киркоров ездит на бордовом президентском Aurus с личным гербом

В Москве сфотографировали эксклюзивный автомобиль Филиппа Киркорова. Кадры опубликовал Telegram-канал Migalkinet_msk.

Речь идёт о бордовом Aurus Senat — лимузине российского производства, который считается символом роскоши и престижа. На кузове машины заметна персональная эмблема певца с инициалами «ФК».

Стоимость такой модели начинается от 25 миллионов рублей, но в зависимости от комплектации может превышать 50 миллионов. Автомобиль Киркорова, судя по всему, относится к числу уникальных экземпляров.

Aurus Senat известен как «президентский лимузин» — именно на этой модели передвигается Владимир Путин. Машина создана в рамках проекта «Кортеж», отличается высоким уровнем бронирования, мощным двигателем и премиальным интерьером.