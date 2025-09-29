Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей

В 2026 году прожиточный минимум в России составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. Такие цифры приведены в проекте федерального бюджета.

В 2025 году прожиточный минимум равнялся 17 733 рублям. Это на 14,8% выше, чем в 2024-м. Для трудоспособных граждан показатель составлял 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Прожиточный минимум служит основой для расчёта социальных выплат, пособий и определения уровня малоимущих. С 2021 года его рассчитывают не по стоимости потребительской корзины, как раньше, а исходя из медианного дохода по стране. Это позволяет привязывать показатель к реальным заработкам и динамике экономики.