Киев требует от Spotify и YouTube убрать весь русский контент для подростков

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась к международным онлайн-сервисам с просьбой не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. По её словам, это необходимо «ради защиты будущего украинцев», сообщает «Страна.ua».

«Дети и подростки более уязвимы. Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают российские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция. Именно поэтому Украина ищет пути сотрудничества с крупными платформами», — заявила чиновница.

Ивановская подчеркнула, что при этом Киев якобы продолжает заботиться о защите языков национальных меньшинств, однако намерен ограничивать распространение русского языка в медиапространстве.

Украина с 2019 года постепенно вводит языковые ограничения в сфере медиа, образования и культуры. В 2021-м вступила в силу норма закона, обязывающая все печатные СМИ издаваться на украинском языке, а в 2022-м ограничения распространились на книжный рынок и сферу обслуживания. В школах преподавание на русском языке также существенно сократили, оставив только отдельные предметы. В июле 2022 года Верховная рада приняла закон, полностью запрещающий импорт и распространение российских книг и музыки.