Cartier и Pandora лишились эксклюзивных прав на товарные знаки в России

Ювелирные дома Cartier и Pandora утратили эксклюзивные права на свои товарные знаки в России. Как стало известно «Постньюс», сроки охраны в Роспатенте истекли, а регистрация завершилась в конце лета 2025 года. Теперь эти названия доступны для новых заявок и потенциального использования третьими лицами.

Что это значит на практике

Роспатент принимает заявки на регистрацию свободных обозначений по принципу приоритета — кто подал раньше, того и рассмотрят первым. Правообладатели могут оспаривать попытки регистрации, если сочтут, что заявка вводит потребителей в заблуждение или паразитирует на известности бренда, однако прежняя «монополия» на имя больше не действует.

Почему потеря статуса важна для рынка

Cartier и Pandora долгие годы занимали заметные доли в сегменте украшений и аксессуаров. Освобождение знаков открывает окно возможностей для российских игроков: от перерегистрации созвучных обозначений до вывода смежных линеек с опорой на узнаваемость имен. Вместе с этим растут юридические риски и вероятность споров — границы правомерного использования будут определяться решениями Роспатента и суда.

Как это отразится на покупателях

Потребители могут увидеть в продаже товар с созвучными названиями и похожей айдентикой. Эксперты обычно предупреждают: в период «перерегистраций» возрастает путаница и риск нарваться на продукцию, не связанную с оригинальными производителями. Лучшая защита — проверять продавца и маркировку, а также официальные каналы брендов.

Что дальше

В ближайшее время можно ожидать всплеск заявок на регистрацию и первые разбирательства по поводу сходства обозначений. Если прежние владельцы решат вернуться на рынок, им придется фактически начинать процедуру регистрации заново и конкурировать с уже поданными заявками.