Гель-лак — всё? В ЕС запретили «волшебный» TPO. А что ждёт ручки россиянок?

Что именно запретили и почему

TPO (2,4,6-триметилбензоил дифенилфосфиноксид) — фотоинициатор, запускающий отверждение гель-составов под UV/LED-лампой, особенно в высокопигментированных цветах. В мае 2025 года Еврокомиссия добавила TPO в Приложение II (список запрещённых веществ) к Регламенту о косметике в рамках «CMR Omnibus VII». С 1 сентября 2025 года его использование в косметике в ЕС запрещено. Основание — переклассификация вещества как токсичного для репродукции (CMR 1B).

Если по-простому, TPO — это «ключ зажигания» для гель-лака: под светом лампы он запускает «мотор» полимеризации и покрытие быстро твердеет. И вот его запретили в ЕС из-за перевода в класс CMR 1B и риска накопления аллергии.

Что мы знаем о рисках

Доказательная база ограничена: ключевые опасения (и репродуктивная токсичность, и генотоксичность в высоких дозах) получены в результате исследованиях на животных. Европейский регулятор выбрал принцип предосторожности и запретил TPO целиком — даже для «профессионального» применения, которое раньше допускалось. Одновременно обсуждаются сопутствующие риски для всей ногтевой индустрии: контактные аллергии из-за неполной полимеризации — у клиентов, а также накопленная профессиональная экспозиция — у мастеров. Это когда мастер по чуть-чуть, но регулярно контактирует с вредными факторами на работе, и за месяцы/годы эта доза накапливается, существенно влияя на здоровье.

Основная опасность гель-лаков – это аллергические реакции. Они возникают при контакте лака с кожей или из-за неполной полимеризации (например, при использовании слабой или старой лампы). В этом случае гель плохо просыхает и может вызывать раздражение. Остальные риски связаны прежде всего с низкой квалификацией мастера: чрезмерное спиливание поверхности ногтя, что приводит к ослаблению ногтевой пластины, травмы при неправильном снятии покрытия, пересушивание, а также потенциальное развитие грибковых инфекций при отслойках. Кристина Радина - врач дерматолог-косметолог

Что это означает для салонов и клиентов

Рецептуры меняются — и рутина в салоне тоже. Из-за запрета TPO брендам приходится искать другие «запускатели» полимеризации, работать с которыми придётся не так, как мы все привыкли. Новые составы требуют новой технологии нанесения и сушки.

Что это значит на практике

• Сушка дольше. Как пояснили Life.ru технологи на производстве, некоторые оттенки и топы будут «загорать» в лампе больше по времени. Экспресс-маникюр за 30 минут может превратиться в 40–50.

• Носибельность может плавать. На «сложных» ногтях (тонких, влажных, с продольными бороздками) покрытие первое время может держаться хуже и скалываться раньше обычного.

• Цены подрастут. Сырьё и логистика подорожают, плюс мастерам нужно тратить больше времени на одну услугу. Это ляжет в итоговый прайс, предупредили нас в салонах.

• Протоколы поменяются. Тоньше слой, точнее тайминг, требовательнее к лампам и дегидратации. В переходный период ошибки будут неизбежны, и многие клиенты будут не готовы их простить и откажутся от гель-лака.

При этом не стоит идеализировать «натуральные» альтернативы — они тоже могут кусаться. Органика, синтетика... Всё это химия, и риски есть везде: от силиконовых имплантов до ботокса и стайлинговых спреев. В Европе за последние десять лет число обращений к дерматологам из-за аллергии на гель-лаки выросло на 2–3% среди клиентов, что на первый взгляд мелочь, но на деле — сотни тысяч женщин, которые теперь мучаются с зудом, покраснениями и прочими «радостями». Валерия Котова, мастер маникюра, владелица салона «В гостях у котиков»

Что уже происходит в ЕС

• Бренды снимают с витрин прежние линейки и переводят их продажу на «стоп».

• Запускают партии с обновлёнными рецептурами и новыми инструкциями по сушке.

• Перестраивают цепочки поставок: из-за перерегистраций и сертификации возможны временные «дыры» по цветам и базам.

Россия: отмены пока нет, но рынок готовится

В нашей стране TPO пока не запрещён, и официальных анонсов об ограничениях нет. Но цепочка поставок уже меняется: крупные производители ориентируются на единые формулы для ЕС и соседних рынков, поэтому опт всё чаще переходит на линейки без TPO. К новому году эту ощутят и россиянки по обе стороны лампы — по срокам, ценам и доступности привычных цветов/баз/топов.

Ассортимент

Некоторые старые серии гель-лаков могут уйти в «стоп», появятся обновлённые версии «без TPO», говорят опрошенные Life.ru эксперты.

Цена

Новое сырьё и перерегистрация формул почти всегда ведут к удорожанию. Ожидается плавный рост прайсов у поставщиков и салонов.

Обучение

Бренды будут выпускать новые протоколы: другие тайминги полимеризации, рекомендации по толщине слоя и совместимости с лампами (длины волн 365/405 нм). Мастерам придётся адаптировать технику.

«Серая зона»

На фоне подорожания возрастёт соблазн закупать остатки «старых» материалов или контрафакт. Риски — неполная полимеризация, аллергии, нестабильный результат.

Мнения экспертов

«Запрет гель-лака — это перестраховка. Официальных данных об аллергенности TPO нет. В больших дозах он действительно может негативно влиять на репродуктивную функцию, но в гель-лаках его совсем немного, и через ногтевую пластину он практически не всасывается. Соединение нелетуче, нюхать лак можно без опасений. Это инициатор фотополимеризации: его добавляют чуть-чуть — вреда не будет», — заявил Life.ru Андрей Дорохов, к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Z_beth

«Ногти — это ороговевшие клетки, через них вещества в системный кровоток не попадают. Сам по себе гель-лак не считаю опасным: он применяется десятилетиями, нет убедительных данных о его системном вреде. Профессиональная техника и свежая лампа — лучшая профилактика»,— убеждена Кристина Радина, врач дерматолог-косметолог.

«Запрет TPO ударит по цене и качеству в переходный период. Новые формулы дороже, сушатся дольше и могут держаться хуже, пока мастера не адаптируются. В Москве премиум уже 2500–4600 ₽, при росте себестоимости на 20–30% легко станет 5500+; в регионах — плюс 300–600 ₽ к базовому ценнику. Часть специалистов может уйти в «тень» с серыми материалами — и вот где настоящие риски: инфекции, ожоги от непросушенных слоёв, аллергии на заменители», — предупреждает Валерия Котова, мастер маникюра, владелица салона «В гостях у котиков».

Как снизить риски: чек-лист для клиентов

• Выбирайте салон с прозрачными протоколами и сертифицированными материалами. Просите показать составы и варианты замены TPO.

• Проверяйте лампы: модели, мощность, дата замены. Слой — тонкий, время — по инструкции бренда.

• Не допускайте контакта материала с кожей. Излишки — сразу убрать.

• Снятие — только щадящее, без «выпиливания» натуральной пластины.

• При зуде/жжении/покраснении — немедленно к дерматологу, покрытие снять.

• Если беременны/планируете — обсудите с врачом паузы или переход на классический лак.

Не паникуйте, но будьте бдительны. Выбирайте салоны с репутацией — лучше доплатить 500 рублей, чем мучиться с последствиями. Спрашивайте про состав: какая замена TPO, как она сохнет, есть ли сертификаты? Для ухода используйте холодную парафинотерапию, сухие масла, кремы — они укрепляют пластину. При первых признаках аллергии — зуд, покраснение — бегом к дерматологу, не ждите. И да, если мастер предлагает «старый добрый» гель по подозрительно низкой цене, — бегите оттуда: это может быть запрещенный TPO. Валерия Котова, мастер маникюра, владелица салона «В гостях у котиков».

Что дальше

Рынок переживёт «перестройку» рецептур и протоколов — как уже было с другими ограничениями. Для клиента лучший сценарий — выбирать «белых» производителей и техничных мастеров: да, чуть дороже и, возможно, дольше на старте, но с предсказуемым результатом и меньшими рисками. В России решение ЕС уже влияет на ассортимент и цены импортных брендов, но прямые регуляторные шаги в РФ пока не объявлены.