Один на один с Leopard: Танкист «Уголёк» рассказал, как поразил врага с третьего выстрела

Командир танка Т-72Б3М 70-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Уголёк» заявил ТАСС, что в бою в Запорожской области он встретился «один на один» с танком Leopard Вооружённых сил Украины и поразил его с третьего выстрела.

«Я выходил с Leopard один на один и одержал победу», — сказал боец, добавив, что первый и второй выстрелы оказались «недолетом», а расстояние до цели составляло почти шесть километров.

По его словам, дальномер не работал на такую дистанцию, приходилось «делать на глаз», и поражение удалось только с третьей попытки.

Уголёк также рассказал, что подбитый Leopard откатился, а затем был добит повторным ударом: «При таком взрыве шансов выжить нет, тем более у них снаряды какие-то навороченные были». По информации танкиста, экипаж машины погиб.

Герой, о котором идёт речь, родом из Башкирии. За время специальной военной операции он дважды награждён медалью «За отвагу» и медалью «За храбрость» II степени.