Не помыла посуду: На Урале отчим плеснул кипятком в падчерицу и теперь можеть сесть на 10 лет

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против жителя Новоуральска, который облил кипятком свою 15-летнюю падчерицу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, пишет URA.ru. Мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, конфликт вспыхнул во время празднования дня рождения матери девочки. Отчим потребовал от подростка помочь убрать со стола, но та отказалась. В ответ мужчина схватил чайник с кипятком и выплеснул его в падчерицу.

Девочка получила серьёзные ожоги и выбежала из дома, после чего обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали скорую. Сейчас пострадавшая находится в Екатеринбургской детской клинической больнице. Её состояние врачи оценивают как умеренно тяжёлое.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, уголовное дело уже возбуждено.