Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 11:24

От 500 до 10 тысяч: В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека в разных регионах

Говырин: Регионы назначают единовременные выплаты ко Дню пожилого человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с Life.ru напомнил, что в российских регионах ко Дню пожилого человека традиционно назначают специальные единовременные выплаты пенсионерам. Суммы и порядок начислений закреплены в местных бюджетах и сильно отличаются в зависимости от субъекта.

Таблица © Life.ru

Таблица © Life.ru

Так, в Ненецком автономном округе к праздничной дате предусмотрена одна из самых крупных выплат — 10 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком округе мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет получают 1122 рубля, которые автоматически перечисляют на счета вместе с пенсией.

В Челябинской области сумма составляет 800 рублей. Перевод происходит проактивно: пенсионерам не нужно подавать заявление, деньги приходят автоматически. В Рязанской области предусмотрены выплаты для долгожителей: 539 рублей тем, кому исполнилось 90 лет, при условии проживания в регионе и получения страховой пенсии по старости.

В Приморском крае пенсионеры получают 1000 рублей в сентябре–октябре. В Ярославской области практика различается по муниципалитетам: суммы варьируются от 700 до 1200 рублей, а для получения часто требуется заявление через МФЦ или органы соцзащиты.

По словам Говырина, такие меры не всегда становятся весомой прибавкой к бюджету, но служат знаком внимания и признания заслуг старшего поколения.

quote

Каждый регион сам определяет формат поддержки, но объединяет их одно — желание подчеркнуть особое отношение к пожилым гражданам в день, когда внимание страны обращено именно к ним

депутат Госдумы Алексей Говырин

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Новости экономики
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar