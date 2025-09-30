От 500 до 10 тысяч: В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека в разных регионах

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с Life.ru напомнил, что в российских регионах ко Дню пожилого человека традиционно назначают специальные единовременные выплаты пенсионерам. Суммы и порядок начислений закреплены в местных бюджетах и сильно отличаются в зависимости от субъекта.

Таблица © Life.ru

Так, в Ненецком автономном округе к праздничной дате предусмотрена одна из самых крупных выплат — 10 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком округе мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет получают 1122 рубля, которые автоматически перечисляют на счета вместе с пенсией.

В Челябинской области сумма составляет 800 рублей. Перевод происходит проактивно: пенсионерам не нужно подавать заявление, деньги приходят автоматически. В Рязанской области предусмотрены выплаты для долгожителей: 539 рублей тем, кому исполнилось 90 лет, при условии проживания в регионе и получения страховой пенсии по старости.

В Приморском крае пенсионеры получают 1000 рублей в сентябре–октябре. В Ярославской области практика различается по муниципалитетам: суммы варьируются от 700 до 1200 рублей, а для получения часто требуется заявление через МФЦ или органы соцзащиты.

По словам Говырина, такие меры не всегда становятся весомой прибавкой к бюджету, но служат знаком внимания и признания заслуг старшего поколения.

Каждый регион сам определяет формат поддержки, но объединяет их одно — желание подчеркнуть особое отношение к пожилым гражданам в день, когда внимание страны обращено именно к ним депутат Госдумы Алексей Говырин