«Лицо перестройки»: Умер бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич

В Москве на 90-м году жизни умер бывший главный редактор журнала «Огонёк» Виталий Коротич. По данным SHOT, он скончался в столичной больнице от сердечного приступа.

Прощание пройдёт в четверг, после чего Коротича похоронят на Алексеевском кладбище рядом с родными.

Виталий Коротич возглавлял «Огонёк» с 1986 по 1991 год. При нём издание стало символом перестройки и одним из самых влиятельных в СССР. В 1989 году он был признан «международным редактором года» по версии World Press Review.

Журнал «Огонёк» в годы перестройки стал символом гласности и одним из самых читаемых изданий в СССР. Под руководством Виталия Коротича журнал публиковал материалы, которые раньше считались табуированными: о сталинских репрессиях, цензуре, закрытых страницах отечественной истории.

Тираж «Огонька» в конце 1980-х достигал рекордных показателей — более 4,5 млн экземпляров. Журнал обсуждали во дворах и на кухнях, а публикации становились темами для общественных дискуссий. Именно поэтому Коротича называли «лицом перестройки» в журналистике, а на Западе его деятельность отмечали международными наградами.

После ухода из «Огонька» Коротич продолжал преподавать, писать книги и выступать с лекциями. Для нескольких поколений журналистов он остался примером редактора, сумевшего превратить обычный советский журнал в трибуну общественных перемен.