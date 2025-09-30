Россия этим летом встретила на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее

Россия за прошедший туристический сезон встретила на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее. Хотя туристов из Поднебесной стало на 8% меньше, лидером по числу визитёров остаётся Китай. Страны ближнего зарубежья продемонстрировали ощутимый прирост, а Таиланд и вовсе — настоящий туристический бум (+400%).

Как выяснили аналитики «МегаФона», половина всех иностранных гостей приехала именно из соседних государств. Наибольший прирост показали Казахстан (+95%), Беларусь (+79%) и Узбекистан (+84%). Эти страны вошли в первую четвёрку по числу визитёров.

Из Европы общий поток снизился на 4%, но ряд стран показали положительную динамику. Франция прибавила 50% и заняла седьмое место, Австрия с ростом в 8% оказалась на шестой позиции. В топ-10 также вошли США (+56%) и ОАЭ (+24%). Несмотря на 39-процентный прирост гостей из Африки, их суммарная доля осталась небольшой.

Чаще всего туристы приезжали через Москву (23% всех въездов) и Санкт-Петербург (22%). На Дальнем Востоке границу пересекли ещё 15% визитёров, главным образом из стран Азии.