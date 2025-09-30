Всероссийская конференция о театре Таирова пройдёт 9–10 октября в Москве

9 и 10 октября в Москве состоится Всероссийская научная конференция «Театр Александра Таирова», приуроченная к 140-летию со дня рождения режиссёра. Организаторами выступили ГИТИС и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.

Торжественное открытие пройдёт 9 октября в 11:00 в Театре Пушкина на Тверском бульваре. В нём примет участие художественный руководитель театра Евгений Писарев, а по видеосвязи выступит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Программа конференции включает научные доклады, лекции и показ фильма-спектакля «Камерный театр. 100 лет». Кроме того, состоится паблик-ток с Евгением Писаревым. Участники обсудят наследие Александра Таирова в мировом театральном искусстве: его режиссёрский метод, драматургию, работу с художниками и музыкой, а также значение его школы для современного театра.

«Мы с большим уважением относимся к нашему предшественнику, Камерному театру, к его создателям – Александру Таирову и Алисе Коонен. Мы живем в театральном доме, фундамент которого заложили они, и в каком-то смысле чувствуем себя их последователями», — отметил Евгений Писарев.

Григорий Заславский напомнил, что Таиров всегда подчёркивал уникальность творческой индивидуальности художника: «Каждый настоящий мастер должен иметь своё лицо и почерк, но если лицо превращается в неизменную маску — это трагедия». По словам ректора, конференция позволит взглянуть на современное театральное искусство через наследие Камерного театра.

Места проведения:

— 9 октября — Московский драматический театр им. А.С. Пушкина (Тверской бульвар, 23);

— 10 октября — Российский институт театрального искусства – ГИТИС.