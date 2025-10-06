Крещение в тайге и тигриная ОПГ: Как приморский географ прошёл с Конюховым по пути Арсеньева

В сентябре в Приморье состоялась экспедиция Фёдора Конюхова. Она не стала самой долгой, самой протяжённой, самой опасной, но стала знаковой. Знаменитый путешественник повторил путь своего «коллеги» начала ХХ века — русского географа, этнографа Владимира Арсеньева. С Арсеньевым в Приморье связано очень много. Его имя носят аэропорт Владивостока, музей истории Дальнего Востока, вид растения Арсеньевия гладкая и даже целый город. Родом из города Арсеньева наш герой. Илья Зорин — географ по образованию, путешественник по призванию, а ещё бизнесмен и отец двух прекрасных дочек. И сегодня здесь будет его рассказ о том, как он — практически волей случая — вместе с Конюховым отправился в конный поход по пути Арсеньева.

Это история о тайге, связи времён, вере, тиграх и даже идолах. Седлайте коней — и в путь!

Знакомство с Конюховым: Как Илья и Фёдор несли на гору крест

В первую экспедицию Илья попал случайно — местные бизнесмены, давно знакомые с путешественником, предложили ему приехать в Приморье, где, кстати, сам Конюхов прожил 20 лет (в городе Находке, почётным гражданином которого он является). Родилась идея повторить экспедицию Владимира Арсеньева, и первая часть этого похода состоялась в прошлом году.

Фото © Илья Зорин

Путь прошёл от города Находки до посёлка Кавалерово — порядка 500 километров, также команда устанавливала на знаковых точках маршрута сейсмологические самописцы. Одной из таких точек стала гора Снежная. Но здесь по инициативе Конюхова должен был появиться ещё и православный поклонный крест. Да, на горе, высота которой составляет 1682,3 метра, в глухой тайге, где нет дорог. Дело в том, что Фёдор Филиппович является протоиереем, и он для себя определил такую миссию — установка поклонных крестов в значимых местах маршрутов. За помощью в сопровождении на гору команда экспедиции и обратилась к Илье.

Илья Зорин и Фёдор Конюхов. Фото © Илья Зорин

«Я говорю: да, конечно, могу сопроводить. Но когда они сказали, что нужно поставить крест, я немножечко в этой идее сначала усомнился. Подъём на гору достаточно крутой, и на такой высоте занести крест — это большой труд», — говорит он.

Да и сам крест оказался довольно массивным. Но всё же решено было устанавливать именно его. Из-за ряда обстоятельств сроки экспедиции сдвинулись, и группа собралась у горы Снежной позже запланированного. В итоге всю операцию пришлось проводить при свете луны.

Установка креста на горе Снежной с Фёдором Конюховым. Фото © Илья Зорин

Установка креста на горе Снежной с Фёдором Конюховым. Фото © Илья Зорин

«Было очень романтично, но крест мы занести на саму вершину не смогли, потому что это могло бы привести к травматизму. Мы приняли решение установить его прямо на тропе, а на самой вершине установили оборудование сейсмологическое, тригопункт. В общем, миссия была выполнена. И наша арсеньевская бригада волонтёров справилась с этим очень хорошо. И Фёдор Филиппович отметил наше включение, сказал: давайте в следующем году пойдёте с нами», — рассказывает Илья.

Конная экспедиция с Конюховым – 2025

В этом году Илью пригласили участвовать уже в полной экспедиции, и он прошёл все стадии — от начала подготовки до самого похода. Идея состояла с том, чтобы пройти путь Арсеньева.

СПРАВКА. Кто такие Владимир Арсеньев и Дерсу Узала

Владимир Арсеньев (29 августа [10 сентября] 1872 года, Санкт-Петербург, Российская империя — 4 сентября 1930 года, Владивосток, СССР) — русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока. Руководитель ряда экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края (Сихотэ-Алинские экспедиции 1906, 1907, 1908–1910 гг.), которые до Арсеньева являлись «белыми пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. Также Арсеньев был офицером Русской императорской армии. В последние годы жизни Арсеньев неоднократно подвергался клевете и жёсткой идеологической травле. Только в 1940-х годах личность и творчество географа были положительно переоценены, переизданы все его основные книги.

Владимир Арсеньев. Фото © Wikipedia

Дерсу Узала (около 1849 года — 13 [26] марта 1908 года). Гольд (нанаец), житель Уссурийского края, друг и проводник Арсеньева в его экспедициях. Он же является главным действующим лицом в повестях В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Любителям кино это имя может быть знакомо по советско-японскому фильму Акиры Куросавы.

Дерсу Узала. Фото © Wikipedia

Прошлогодняя экспедиция Конюхова завершилась в посёлке Кавалерово. Именно там, по описаниям, встретились Владимир Арсеньев и Дерсу Узала. В этом году из этого посёлка команда Конюхова стартовала. Поход длился с 11 по 20 сентября, маршрут составлял около 350 километров — до посёлка Терней. Но у Конюхова не может быть всё просто и легко, поэтому экспедиция была конной. Участники прошли этот путь верхом, да ещё и в форме начала ХХ века — чтобы полностью «воссоздать» поход Арсеньева.

Владимир Арсеньев в экспедиции. Фото © Wikipedia

«Целью экспедиции является связать временные нити начала XX века и современности. И попытка пройти в похожем формате, то есть на лошадях, как когда-то Арсеньев, но в современных реалиях. Каждый день были участки по 35 километров. Такой маршрут просто в автономном конном движении осуществить очень сложно, поэтому параллельно работала команда обеспечения. Мы разбивали лагерь, подготавливали всё необходимое оборудование, снаряжение, устанавливали палатки, готовили обеды и ждали участников. Потому что 35-километровый проход за день — это достаточно серьёзное испытание», — отмечает Зорин.

Экспедиция Фёдора Конюхова по Приморью © Фото предоставлено Life.ru

Помимо самого сложного пути по тайге у команды были и другие задачи: встречи с местными жителями, установка памятных знаков и даже съёмка фильма об экологии.

В этом походе Илье снова пришлось нести крест. Но эта история оказалась для него очень личной.

Тигриная ОПГ, идолы в тайге и крещение Конюховым

«Для меня, наверное, самым запоминающимся днём из экспедиции стало 18 сентября», — такой вот тизер от Ильи.

Фёдор Конюхов и Илья Зорин. Фото © Илья Зорин

За день до этого команда вышла на, как говорят туристы, ключевое препятствие. «Ключ» находился в устье реки Джигитовка на севере Приморья. Река достаточно большая, команда оказалась на заболоченном участке с кучей технически сложных элементов для продвижения конной группы. Но пройти там было необходимо, иначе все сроки экспедиции срывались. Было принято решение переходить реку вброд. Сложности миссии добавляла... тигриная ОПГ.

На территории Сихотэ-Алинского заповедника, где группа должна были проходить, организовалась «банда» из трёх молодых тигров. Год назад погибла их мама, и сотрудники заповедника начали их подкармливать, чтобы звери выжили (помним, что амурские тигры — в Красной книге).

«И они выжили, но всегда были втроём. Эти три молодых тигра собрались вот в такую тигриную ОПГ и кошмарят животных в заповеднике. Для дикой природы эта ситуация вполне себе обыденная. Но в нашем случае это была большая проблема, потому что, во-первых, люди, во-вторых, лошади. И лошадь является потенциально интересной добычей для тигра. А люди заходили в их дом. Там на самом деле всё очень по-настоящему. Это абсолютно нетронутый лес», — рассказывает Илья.

Фёдор Конюхов и Илья Зорин. Фото © Илья Зорин

И, кстати, встреча с хищником всё же произошла: полосатый начал рычать из кустов на съёмочную группу, и пришлось менять место «высадки».

Этот сложный участок маршрута привёл группу к рыбацкому становищу казаков, оттуда группа пересекала реку и уже ночью, наконец, добралась до лагеря. И люди, и кони очень устали за такой длинный переход — 50 км вместо обычных 35. Поэтому было решено 18 сентября остаться в лагере и отдохнуть. Получился свободный день. В основном занимались починкой автомобилей, подготовкой снаряжения, различными хозяйственными делами. Но Фёдор Конюхов решил вернуться в становище рыбаков, потому что атмосфера поселения ему не понравилась.

«Он говорит, какое-то тёмное место, надо туда съездить, посмотреть. В общем, он там словил какой-то душевный дискомфорт. И на лодке он переехал туда, походил, оказалось, что там стояли старые идолы, какая-то языческая история. И он сказал: нехорошо, что у казаков, которые являются одним из оплотов православия в нашей стране, такое становище, и надо это место освятить, поставить там крест», — продолжает Илья.

Тут же началась незапланированная часть экспедиции: из брёвен, вынесенных на берег, команда соорудила крест, около 5 метров высотой. Перед его установкой зашёл разговор о том, что кто-то из казаков носит крест, но при этом некрещёный. И Конюхов вызвался покрестить. В числе тех, кто совершил таинство, был и сам Илья.

Крещение Фёдором Конюховым на реке Джигитовка. Фото © Илья Зорин

«Начали говорить, что у нас в экспедиции все крещёные. Я сказал, что некрещёный. Конюхов говорит: как так? Мы с ним поговорили и приняли решение, что он меня тоже будет крестить. И вот 18 сентября, прямо в устье реки Джигитовка, по всем канонам, Фёдор Филиппович Конюхов провёл обряд крещения, окрестил меня и местного казака Виталия. Это было, конечно, мощнейшее впечатление. С одной стороны река, с другой стороны море, огромный крест, классная погода, тёплая вода».

Крещение Фёдором Конюховым на реке Джигитовка. Фото © Илья Зорин

Нательный крест для Ильи вырезали из тех же брёвен, из которых соорудили большой крест.

Арсеньев в Арсеньеве

«Арсеньев был, пожалуй, самым ярким исследователем Приморья и внёсшим наибольший вклад не только в описание края, но и его продвижение, рассказы о том, что вообще такие земли есть», — говорит Илья, который, кстати, причастен к сохранению наследия исследователя.

«Я всегда задавался вопросом, был ли сам Арсеньев в Арсеньеве. Мне его часто задают люди. И оказывается, можно сказать, что был. Дело в том, что у Арсеньева в 1911–1912 году были так называемые секретные экспедиции — от Министерства обороны того времени. Одна из таких экспедиций затронула территорию, на которой находится сейчас наш город».

Сейчас эта территория, где, предположительно, находилось место стоянки лагеря Арсеньева, выделена в особо охраняемую природную территорию. В этих же местах в 1975 году японский режиссёр Акира Куросава снимал фильм «Дерсу Узала» с Юрием Соломиным в главной роли. Лента, кстати, получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Кадр из фильма «Дерсу Узала», 1975 г., режиссёр Акира Куросава, сценарий

Акира Куросава, Юрий Нагибин, Владимир Арсеньев / kinopoisk.ru

И у Ильи появилась идея соединить эти две вехи истории города одной единой туристической экотропой. Эти работы уже на стадии завершения, и большой толчок этому делу придаёт строительство современного горнолыжного курорта в городе.

«Будет очень удобно. Ты приезжаешь на горнолыжный курорт, садишься на подъёмник, поднимаешься наверх, оттуда пешком идёшь и наслаждаешься видами, проникаешься историей Арсеньева и фильма «Дерсу Узала».

Илья Зорин на тропе Арсеньева. Фото © Наталья Карпова

Для тех, кто пока не был в Приморье: топ мест, которые нужно увидеть

Попросили Илью, который путешествует по Приморью сам и водит в походы других, составить список мест региона, где стоит побывать. Он говорит, что это всегда сложный вопрос, ведь всё зависит от туриста и от его целей. Но эти шесть локаций не оставят вас равнодушными.

«Конечно, Приморье — пока достаточно дикая территория, с не особенно развитой инфраструктурой туристической. Она, конечно, развивается, на это большое внимание сейчас обращается, вкладывается со всех сторон».

1. Бухты Теляковского и Астафьева, Хасанский район, Приморский край «Это то волшебное море, которое рано прогревается: можно купаться с начала июля до конца сентября. Очень чистая вода, красивая природа, Могильные сосны (название дерева, никакой жути!) и прочее, прочее. Это место, где я бы непременно рекомендовал побывать, если мы говорим о природе».

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник, Хасанский район, полуостров Гамова. Фото © Wikipedia/Доник Игорь Владимирович

2. Сафари-парк, Шкотово, Приморский край «Сафари-парк, в котором можно увидеть уникальных животных региона: и тигров, и леопардов, изюбрей, медведей. Это очень интересное место для посещения, чтобы понять нашу природу».

3. Национальный парк «Земля леопарда». Сихотэ-Алинский заповедник «Если природу хочется увидеть в более диком, первозданном формате, то можно посетить национальный парк «Земля леопарда». А если есть много времени, средств и сил, конечно же, доехать до Тернея, до Сихотэ-Алинского заповедника, потому что я был просто поражён их музеем и теми тропами, которые там есть. То, что предлагает и представляет собой Сихоте-Алинский заповедник, это, конечно, очень мощная история».

Сихотэ-Алинский заповедник. Фото © Сихотэ-Алинский заповедник / Евгений Табалыкин

4. Владивосток «Без него куда же? Во Владивостоке просто какой-то чумовейший сплав Азии и Европы. Богатая история, хорошая гастрономия, много развлечений, и у всех из них есть определённый дальневосточный колорит».

Владивосток. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

5. Дальнегорск «Сюда добирается мало туристов, но здесь можно найти много интересного. В первую очередь, это история, связанная с разбившимся НЛО на горе на высоте 611. Это легендарная приморская история».

Виды Дальнегорска. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

6. Арсеньев «Ну, и если замыкать эту тройку городов, то, конечно, приехать в Арсеньев, на наш горнолыжный курорт, который заработает с декабря этого года. Будет хорошая инфраструктура и отличные трассы. Можно приехать как зимой, так и в межсезонье, насладиться нашими видами и гостеприимством».