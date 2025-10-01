Новый удар ВСУ по Белгороду: Ракета повредила машины и вызвала пожар в посёлке

Ранним утром 1 октября Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В посёлке Разумное после попадания боеприпаса загорелись два легковых автомобиля. На месте работают пожарные и экстренные службы, уточняются возможные последствия происшествия.

Ранее, в конце сентября, Белгород также подвергся обстрелу. Тогда ракета попала в проезжую часть: были выбиты стёкла на двух этажах жилого дома и повреждены десять автомобилей.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, только в сентябре в приграничных районах зафиксированы десятки обстрелов из артиллерии и реактивных систем, а также пуски беспилотников и ракет. Чаще всего удары приходятся по Белгороду, Шебекинскому и Грайворонскому районам.