Новый удар ВСУ по Белгороду: Ракета повредила машины и вызвала пожар в посёлке
Губернатор Гладков: Белгородский район обстреляли ракетами
Обложка © РИА Новости / Таисия Лисковец
Ранним утром 1 октября Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В посёлке Разумное после попадания боеприпаса загорелись два легковых автомобиля. На месте работают пожарные и экстренные службы, уточняются возможные последствия происшествия.
Ранее, в конце сентября, Белгород также подвергся обстрелу. Тогда ракета попала в проезжую часть: были выбиты стёкла на двух этажах жилого дома и повреждены десять автомобилей.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, только в сентябре в приграничных районах зафиксированы десятки обстрелов из артиллерии и реактивных систем, а также пуски беспилотников и ракет. Чаще всего удары приходятся по Белгороду, Шебекинскому и Грайворонскому районам.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.