Не всё пойдёт по плану: Рунический гороскоп на неделю 6–12 октября 2025 для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Соуло, Перто и Ингуз делают неделю яркой и насыщенной. Соуло освещает путь — у вас будут энергия, вдохновение и внутренний свет, которые помогут справиться с любыми задачами. Перто открывает тайны: возможны неожиданные инсайты, встречи или события. Ингуз усиливает эмоциональную сторону — переход на новый уровень в отношениях или проектах. Совет: доверьтесь интуиции и не бойтесь сильных чувств, они станут вашим топливом.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перевёрнутый Альгиз указывает на то, что стоит внимательнее относиться к защите своих интересов: избегайте сомнительных решений и людей. Дагаз обещает переломный момент: сейчас может быть непросто, но впереди рассвет и обновление. Уруз дарит силу и мощь, чтобы выдержать любые испытания. Совет: даже если кажется, что вы на пределе, — именно сейчас рождается новое.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Дагаз, Ингуз и перевёрнутый Райдо дают динамику. Дагаз показывает момент перелома: старое уходит, чтобы уступить место свету. Ингуз наполняет страстью и эмоциями, раскрывает тему партнёрства и роста. Перевёрнутый Райдо предупреждает о задержках или изменении планов, но это даст время переосмыслить свой маршрут. Совет: не бойтесь перестраивать курс, перемены приведут к большему.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перевёрнутый Ансуз и дважды перевёрнутое Кено — это редкий знак, что вам стоит обратить внимание на слова и внутренний свет. Перевёрнутый Ансуз предупреждает о трудностях в общении: возможны недоразумения, лучше слушать, чем говорить. Перевёрнутое Кено дважды усиливает тему временной «темноты» — когда ответы не видны сразу. Совет: не торопитесь, доверьтесь процессу, именно в паузах рождается истинное понимание.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перто открывает тайное и показывает скрытые возможности. Перевёрнутая Беркана намекает на задержки в росте или небольшие трудности в семье, но Йера обещает справедливое вознаграждение за ваши усилия. Совет: будьте терпеливы, ваш труд принесёт плоды, даже если не сразу.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Хагалаз, перевёрнутый Перто и Вунье делают неделю насыщенной событиями. Хагалаз — это разрушение старого, чтобы появилось место для нового. Перевёрнутый Перто указывает на то, что некоторые тайны пока останутся закрытыми, но не стоит торопить события. Вунье же приносит радость, лёгкость и счастливые моменты, которые помогут справиться с любыми трудностями. Совет: принимайте перемены, за ними скрыта радость.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перто, перевёрнутая Вунье и Эваз открывают двери к новым возможностям. Перто намекает на открытия, неожиданные встречи или важные тайны. Перевёрнутая Вунье говорит о мелких неудобствах, но они незначительны и не затмят позитив. Эваз сулит движение вперёд, рост, сотрудничество и взаимопомощь. Совет: не зацикливайтесь на мелочах, впереди вас ждут новые дороги.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перевёрнутый Феху, Соуло и Ансуз указывают на важные внутренние и внешние процессы. Перевёрнутый Феху говорит о необходимости внимательнее относиться к финансам и ресурсам. Соуло приносит свет, ясность и внутреннюю силу — энергия будет на вашей стороне. Ансуз даёт слова, идеи, вдохновение. Совет: используйте силу слова и внутреннего света, чтобы восстановить баланс.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Уруз даёт мощь и силу, наделяя возможностями, но оставляя за вами необходимость управления своей жизнью. Перто открывает тайны и новые возможности, но Иса замедляет процесс, словно ставя всё на паузу. Совет: используйте паузу для переосмысления, а силу — для правильного направления энергии.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Перевёрнутый Уруз, Ансуз и Хагалаз намекают на то, что не всё пойдёт по плану. Перевёрнутый Уруз может временно ослабить ваши силы или уверенность. Ансуз приносит поддержку через слова, идеи и вдохновение. Хагалаз разрушает старое, чтобы расчистить пространство для нового. Совет: не пугайтесь перемен, они ведут к росту.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Турисаз, Райдо и Соуло делают неделю мощной и яркой. Турисаз даёт силу решать проблемы и преодолевать препятствия, однако эта сила требует осторожности к самому себе. Райдо ведёт вперёд, открывает новые дороги и направления. Соуло освещает путь и приносит успех, раскрывая творческие способности. Совет: действуйте смело, неделя для решительных шагов и новых дорог.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 с рунами