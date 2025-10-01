В Москве эскортница обманула топ-менеджера крупной компании на 50 млн рублей

Топ-менеджер крупной московской компании стал жертвой обмана — эскортница развела его на 50 млн рублей, изображая обиженную и несчастную девушку. Теперь даме может грозить статья о мошенничестве в особо крупном размере и наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Екатерина Филиппова, которая развела топ-менеджера. Фото © Telegram / Baza

Всё началось со знакомства Андрея и Екатерины Филипповой на работе. Вскоре между ними завязался роман. Девушка рассказала, что замужем, воспитывает дочь, но не получает должного внимания от мужа и испытывает финансовые трудности. Андрей начал регулярно давать возлюбленной крупные суммы наличными, а также оплачивать ей и ребёнку дорогостоящие поездки в отпуск.

Впоследствии мужчина предложил Екатерине выйти за него замуж, а она согласилась. Однако развод с мужем постоянно откладывался под разными предлогами. В знак серьёзности своих намерений Андрей купил ей автомобиль и квартиру в престижном районе (ЖК «Балтийский»), планируя совместную жизнь. Екатерина же переехала, а разводиться и создавать семью не торопилась. Вскоре она заявила, что чувствует себя некомфортно с Андреем, заблокировала его и даже перестала открывать дверь.

Причина такого поведения вскоре выяснилась: в Интернете была найдена анкета Екатерины на сайте эскорт-услуг. Оказалось, что 10 лет назад она приехала в Москву из Майкопа (Адыгея) с целью жить за счёт состоятельных мужчин. Встреча с Андреем стала для неё большой удачей.

Осознав, что стал жертвой мошенничества более чем на 50 миллионов рублей, топ-менеджер обратился в полицию. Правоохранительные органы уже начали проводить проверку. Той самой несчастной Екатерине может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время девушка числится преподавателем в IT-колледже Hub и креативным директором в строительной компании «Союздонстрой». Андрей полагает, что она продолжает искать новые способы разбогатеть.

