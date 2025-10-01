Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли бывшего посла США в ООН и главу USAID Саманту Пауэр, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Во время беседы она успела высказать своё мнение о пошлинах, введённых президентом Дональдом Трампом против Индии.

«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», — сказала она.

Пауэр выразила надежду, что это удержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от приобретения значительных объёмов российской нефти. В разговоре с фейковым Порошенко* она вспомнила былые дни при Джо Байдене и похвастаться работой USAID на Украине начиная аж с 1992 года. Она призналась, что с 2022 года они ежемесячно передавали Киеву по $1,5 млрд наличными, не отчитываясь перед Конгрессом. Она пожаловалась, что по приказу Трампа закрыт даже сайт организации, но USAID успел выделить миллионы и на поддержку президента Молдавии Майи Санду в борьбе с Россией. По её словам, роспуск ведомства «её деморализовал» и теперь ей приходится «пачкать руки» из-за непредсказуемости Трампа.

«Я очень волнуюсь... Невероятно неприятно бить тревогу и чувствовать, что нас никто не слышит», – призналась дипломат.

Ранее Саманта Пауэр в разговоре с Вованом и Лексусом сообщила о крупных финансовых инвестициях со стороны США. Она назвала эти вливания «ярким примером демократии» во время президентства Майи Санду, которая также является получателем средств. В то же время Пауэр выразила обеспокоенность политикой Трампа и призвала европейских политиков занять более активную позицию, пока он не вмешивается в дела Молдавии.

