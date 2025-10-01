Бабушка пришла в гости — и увидела ужас: В Ульяновске убиты мать и двое деток
Обложка © Life.ru
В Ульяновске в одной из квартир Заволжского района обнаружены тела 27-летней женщины и её двух маленьких дочерей. По данным СК, признаки указывают на насильственную смерть.
Жуткую находку сделала бабушка, пришедшая навестить внуков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас проводится осмотр квартиры и устанавливаются обстоятельства случившегося.
По версии следствия, к преступлению может быть причастен один из близких родственников погибших.
