Бабушка пришла в гости — и увидела ужас: В Ульяновске убиты мать и двое деток

В Ульяновске в одной из квартир Заволжского района обнаружены тела 27-летней женщины и её двух маленьких дочерей. По данным СК, признаки указывают на насильственную смерть.

Жуткую находку сделала бабушка, пришедшая навестить внуков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас проводится осмотр квартиры и устанавливаются обстоятельства случившегося.

По версии следствия, к преступлению может быть причастен один из близких родственников погибших.