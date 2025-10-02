Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Зима близко: реальный чек-лист для владельца собаки или кота

Оглавление
Как подготовить питомца к холодам: что реально нужно, а без чего можно обойтись
Кому холодно почти всегда
Кому часто жарко в одежде
Одежда для питомца: согреть, а не украсить
Что искать в зимней одежде
Нужна ли обувь?
Лапы — главный зимний инструмент: уход и защита
Витамины и питание: нужно ли менять рацион зимой?
Дом — зимняя крепость: создаём уютное убежище
Особенности зимнего выгула и прогулок
Следите за признаками переохлаждения
Авто и питомцы: скрытая угроза
Резюме: коротко о главном

На улице уже настоящая осень — и ваш «хвостик» дрожит от холода? Life.ru разбирался, что действительно согреет собаку или кота зимой, а на чём можно сэкономить. Практичные советы по одежде, уходу за лапами и питанию — только нужное, без лишних трат.

2 октября, 06:01
Готовим питомца к холодам: только нужные советы без лишней траты денег. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Готовим питомца к холодам: только нужные советы без лишней траты денег. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Как подготовить питомца к холодам: что реально нужно, а без чего можно обойтись

Октябрь 2025 года. За окном золотая осень, но по утрам уже чувствуется тот самый колкий холод. Мы достаём тёплые куртки и начинаем думать об отоплении. А наши питомцы? Они ведь тоже чувствуют смену сезона.

Собака на прогулке поджимает лапу. Кот всё чаще спит на батарее. Мы идём в зоомагазин и видим полки с одеждой, витаминами, кремами. Голова идёт кругом. Что из этого — реальная необходимость, а что — просто маркетинг?

Давайте разбираться без мифов и лишних трат. Как на самом деле помочь собаке или коту пережить зиму комфортно и безопасно.

Первое и самое важное правило: не проецируйте на «хвостика» свои ощущения. Вам холодно в свитере — это не значит, что собаке нужен пуховик. Смотрите на питомца объективно.

Кому холодно почти всегда

Короткошёрстные и маленькие породы собак тяжело переносят холода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lesia Kapinosova

Короткошёрстные и маленькие породы собак тяжело переносят холода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lesia Kapinosova

  • Короткошёрстные породы собак: таксы, доберманы, стаффы, чихуахуа. У них нет подшёрстка, природный «пуховик» отсутствует.
  • Маленькие собачки: йорки, той-терьеры. У них маленькая масса тела и быстрый метаболизм. Они быстро теряют тепло.
  • Голые кошки и собаки: сфинксы, левретки. Для них одежда не просто аксессуар, а жизненная необходимость уже при +10 °C.
  • Больные, пожилые животные и щенки/котята. Их терморегуляция работает хуже.
  • Питомцы, переболевшие или с хроническими заболеваниями (особенно суставов, почек).

Кому часто жарко в одежде

  • Северные породы с густым подшёрстком: хаски, маламуты, самоеды, овчарки. Их шуба создана для морозов. Надевая на них комбинезон в -5 °C, вы рискуете перегреть животное.
  • Крупные, активные собаки: лабрадоры, ретриверы. Двигаясь, они отлично согреваются.

Вывод простой. Прежде чем покупать одежду, честно оцените породу, возраст и здоровье своего «хвостика».

Одежда для питомца: согреть, а не украсить

Если вы определили, что ваш питомец мёрзнет, пора выбирать одежду. Но не как аксессуар для «Инстаграма», а как функциональную вещь.

Что искать в зимней одежде

Зимняя одежда для собак должна быть с водоотталкивающим слоем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Зимняя одежда для собак должна быть с водоотталкивающим слоем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

  1. Материал. Он должен быть тёплым, но дышащим. Флис, полартек. Мембранные ткани для активных собак.
  2. Посадка. Комбинезон или свитер не должны сковывать движения. Питомец должен свободно бегать, приседать, ходить в туалет.
  3. Защита от влаги. Хорошо, если верхний слой будет водоотталкивающим. Мокрый свитер — верный путь к простуде.
  4. Безопасность. Никаких мелких, легко отрывающихся деталей, которые можно проглотить.

Нужна ли обувь?

Вот это самый спорный вопрос. Большинству собак ботинки не нужны. Но есть исключения.

Когда обувь реально нужна:

  • В городе, где тротуары посыпают реагентами. Они разъедают подушечки лап.
  • Для защиты от налипания снега и льда между пальцами, особенно у пушистых пород.
  • Если у собаки есть проблемы с лапами (трещины, травмы).

Как приучить к обуви?

Постепенно. Сначала дать понюхать. Потом надеть на несколько секунд дома. Угостить лакомством. Главное — не форсировать события.

Если обувь не прижилась, есть альтернатива — защитный воск для лап. Он создаёт невидимую плёнку и защищает от реагентов.

Лапы — главный зимний инструмент: уход и защита

Лапы зимой страдают первыми. Лёд, снег, реагенты, соль. Всё это травмирует нежную кожу подушечек.

Что делать после каждой прогулки:

  1. Мыть. Обязательно. Не просто вытирать, а мыть тёплой водой. Чтобы смыть всю химию и грязь.
  2. Осматривать. Проверяйте, нет ли трещин, порезов, покраснений между пальцами.
  3. Вытирать насухо. Особенно важно для кошек, если они ходили в лоток на холодном балконе.
После зимней прогулки мойте лапы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Gran

После зимней прогулки мойте лапы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Gran

Если вы заметили трещинки или сухость:

Вам поможет обычный детский крем без отдушек или специальный воск для лап. Втирайте его в подушечки лёгкими массажными движениями. Это и заживит, и увлажнит.

Ещё одна проблема — шерсть между пальцами. Советуем её состригать. Так на ней не будет налипать снег и не образуются ледяные колтуны.

Витамины и питание: нужно ли менять рацион зимой?

Витамины зимой применять только по назначению ветеринара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Витамины зимой применять только по назначению ветеринара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ещё один миф: зимой нужно больше еды и витаминов. Это не всегда так.

Кормление домашних кошек и малоактивных собак зимой обычно не меняется. Они живут в тепле, их энергозатраты постоянны.

Кому еды может потребоваться больше:

  • Рабочим и очень активным собакам, которые много гуляют на морозе. На обогрев тела тратится дополнительная энергия.
  • Питомцам, живущим в вольерах. Им нужен более калорийный и питательный рацион.

А как же витамины?

С ними та же история. Если питомец ест качественный промышленный корм, он уже получает всё необходимое. Докармливать витаминами «на всякий случай» может быть даже вредно.

Витамины нужны в конкретных случаях:

  • По назначению ветеринара, если выявлен дефицит.
  • При кормлении натуральной пищей (только после консультации со специалистом!).
  • Пожилым животным для поддержания суставов (хондропротекторы с глюкозамином). Холод обостряет артриты.

Лучше потратьте деньги не на разрекламированный витаминный комплекс, а на качественное мясо или корм. Это принесёт больше пользы.

Дом — зимняя крепость: создаём уютное убежище

Лежанка зимой должна находиться в сухом и тёплом месте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Лежанка зимой должна находиться в сухом и тёплом месте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Зимой дом становится главным местом для «хвостика». И здесь тоже есть свои нюансы.

Лежак. Убедитесь, что он стоит не на сквозняке и не на холодном полу (плитка, линолеум). Лучше поднять его или подложить плотный коврик. Кошки обожают спать на батареях. Купите им специальный лежак-гамак или просто положите на радиатор сложенное в несколько раз мягкое одеяло.

Влажность. Батареи сушат воздух. От этого могут страдать кожа и шерсть питомца. Если есть возможность, используйте увлажнитель. Или просто ставьте миску с водой рядом с батареей.

Опасности дома. Зимой мы чаще используем обогреватели. Следите, чтобы питомец не устроился спать вплотную к ним. Это может привести к ожогам или перегреву.

Особенности зимнего выгула и прогулок

Активная прогулка помогает питомцу согреться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexei_tm

Активная прогулка помогает питомцу согреться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexei_tm

Прогулки зимой — это и радость, и риск.

Соблюдайте режим. Лучше гулять реже, но в самое тёплое время суток — днём. Особенно это важно для маленьких, короткошёрстных и пожилых собак.

Не переутомляйте. На морозе организм тратит много энергии на обогрев. Следите за собакой. Если она начала поджимать лапы, дрожать, пытаться лечь — сразу же домой.

Играйте. Не стойте на месте. Активные игры помогут собаке согреться.

Следите за признаками переохлаждения

  • Дрожь.
  • Бледные или синюшные дёсны.
  • Замедление движений, вялость.

При этих симптомах нужно немедленно зайти в тепло.

Авто и питомцы: скрытая угроза

Это важно вынести в отдельный пункт. Антифриз — смертельно опасная для животных жидкость. Он имеет сладкий вкус, и кошки/собаки могут его слизать с асфальта или из подтекающего автомобиля.

Будьте предельно внимательны на парковках. А дома храните все химикаты в недоступном месте.

Резюме: коротко о главном

Давайте соберём всё в простой чек-лист. Чтобы подготовить питомца к зиме, вам нужно:

  1. Оценить индивидуально: ваш питомец мерзляк или морж?
  2. Купить одежду, только если она реально нужна. Функциональность важнее красоты.
  3. Ухаживать за лапами: мыть после прогулки, проверять, использовать воск при необходимости.
  4. Не менять рацион без лишней необходимости. Витамины — только по назначению врача.
  5. Обустроить тёплый уголок дома, подальше от сквозняков.
  6. Гулять короче, но активнее, в самое тёплое время дня.
  7. Быть осторожным с автомобилями и антифризом.

Самое главное — ваше внимание. Вы лучше всего знаете своего «хвостика». Видите, когда ему хорошо, а когда он испытывает дискомфорт. Доверяйте этому чувству. Зима — это не повод для паники. Это просто ещё один сезон, к которому можно и нужно подготовиться. С умом и без лишней суеты.

7 самых аллергенных пород кошек: они превратят вашу жизнь в сплошной кашель и слёзы
7 самых аллергенных пород кошек: они превратят вашу жизнь в сплошной кашель и слёзы
BannerImage
Авторы
Екатерина Субботина
Екатерина Субботина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!