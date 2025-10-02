Зима близко: реальный чек-лист для владельца собаки или кота

Как подготовить питомца к холодам: что реально нужно, а без чего можно обойтись

Кому холодно почти всегда

Кому часто жарко в одежде

Одежда для питомца: согреть, а не украсить

Что искать в зимней одежде

Нужна ли обувь?

Лапы — главный зимний инструмент: уход и защита

Витамины и питание: нужно ли менять рацион зимой?

Дом — зимняя крепость: создаём уютное убежище

Особенности зимнего выгула и прогулок

Следите за признаками переохлаждения

Авто и питомцы: скрытая угроза

Резюме: коротко о главном