Платёжки пугают цифрами? 5 реальных способов сэкономить на ЖКХ прямо сейчас

Вот и октябрь. За окном дождь, а в квартирах до сих пор прохладно? Знакомая ситуация. Отопительный сезон 2025 в самом разгаре, но батареи часто греют лишь совесть коммунальщиков, а не наши квартиры. И самое обидное, что за это мы всё равно платим. Если вы ещё не знали, когда должны включать отопление по закону, то читайте в нашем материале. В этой статье мы научим вас не просто платить, а платить меньше, экономя тысячи рублей в год законными методами.

Можно ли меньше платить за коммунальные услуги?

Да. Это не миф и не мошенническая схема. Речь идёт о простом финансовом здравом смысле. Вы же не покупаете в магазине испорченный товар? Так и здесь. За коммунальные услуги нужно платить столько, сколько они реально стоят, и только за то, что вам действительно нужно. Государство предусмотрело для этого целый арсенал инструментов: от индивидуальных приборов учёта до субсидий и перерасчётов. Главное — знать о них и уметь ими пользоваться.

Сколько нормально платить за коммуналку

Тут нет универсальной цифры. Всё зависит от региона, площади квартиры, количества прописанных людей и, конечно, вашей привычки экономить. Но есть простое правило: если ваши платежи за ЖКХ превышают 20–22% от общего дохода семьи, это серьёзный повод задуматься о субсидии на оплату ЖКХ. Для многих семей это порог, за которым начинается финансовое выживание. Но, даже если вы не дотягиваете до этой черты, всегда есть куда сокращать расходы. Иногда достаточно просто внимательно изучить квитанцию.

Как меньше платить за ЖКУ: главные лайфхаки 2025 года

Экономия начинается не с отчаянных попыток отказаться от всего, а с системного подхода. Мы разберём самые работающие способы.

Как правильно передать показания счётчиков

Кажется, что это мелочь. Но именно здесь многие теряют деньги. Просрочили передачу показаний — вам насчитают по среднему нормативу. А это почти всегда больше, чем вы потратили на самом деле.

Передать показания счётчика сегодня проще простого. Не нужно никуда ходить. Используйте мобильное приложение вашего банка (почти все они имеют такую функцию), портал «Госуслуги» или сайт управляющей компании. Главное — делать это в одни и те же числа, желательно с 20-го по 25-е число каждого месяца. Поставьте напоминание в телефоне. Эта пятиминутная процедура сэкономит вам сотни рублей в год на каждой услуге. Особенно это касается таких ресурсов, как передать показания за воду и передать показания электроэнергии.

Передавайте показания счётчиков вовремя.

Как получить перерасчёт за холодные батареи осенью

Это ваше законное право. Если температура в квартире во время отопительного сезона 2025 опускается ниже 18 °C (в угловых комнатах ниже 20 °C), вы имеете право на перерасчёт ЖКУ.

Что делать? Первым делом — вызвать аварийно-диспетчерскую службу вашей УК. Диспетчер обязан зафиксировать вашу заявку. Если проблема не будет устранена, требуйте составить официальный акт о несоответствии температуры норме. Этот документ — основание для подачи заявления на перерасчёт ЖКУ. Подаёте его в свою управляющую компанию. По закону срок перерасчёта ЖКУ — не более пяти рабочих дней. За каждый час отклонения от нормы размер платы снижается. За месяц холодных батарей можно вернуть приличную сумму.

Как установить выгодные счётчики

Если у вас до сих пор не стоят счётчики на воду и электричество, вы платите за себя и за того парня по завышенным нормативам. Установка приборов учёта — это первоочередная инвестиция в экономию.

Но есть и более продвинутый уровень — двухтарифный счётчик на электричество. Он разделяет учёт энергии на дневную (с 7:00 до 23:00) и ночную (с 23:00 до 7:00). Ночной тариф в разы дешевле. Если вы можете перенести стирку, мытьё посуды в посудомоечной машине или зарядку гаджетов на ночное время, экономия будет колоссальной. Современные счётчики воды, передающие показания автоматически, избавят вас ещё и от рутины.

Сэкономить поможет двухтарифный счётчик на электричество.

Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

Это не милость, а поддержка, на которую вы имеете полное право.

Субсидия на оплату ЖКХ — это денежная выплата от государства, если ваши траты на коммуналку превышают установленный в регионе порог (обычно те самые 22%). Оформляется через МФЦ или портал «Госуслуги» и предоставляется на полгода. Нужны справки о доходах и составе семьи.

Льготы на оплату ЖКУ — это скидки для определённых категорий граждан. Самые распространённые — льготы ЖКХ ветеранам и льготы ЖКХ инвалидам. Размер скидки может достигать 50%. Чтобы их оформить, нужно обратиться в орган соцзащиты с документами, подтверждающими ваш статус. Не ждите, что о вас сами вспомнят. Узнайте, какие именно льготы ЖКХ положены вам, и действуйте.

Как отключить домашний телефон и радиоточку

В 2025 году эти услуги для большинства — пережиток прошлого. Но за них продолжают брать деньги, включая в общую квитанцию. Если вы не пользуетесь стационарным телефоном и не слушаете радио через тарелку на стене, смело отказывайтесь.

Напишите заявление в свою управляющую компанию о расторжении договора на предоставление этих услуг. Отказ — незаконен. То же самое касается и коллективной телеантенны. Если вы смотрите телевизор через кабельное ТВ, спутник или Интернет, вы платите дважды. Отключите ненужную услугу и экономьте несколько сотен рублей каждый месяц.

Советы эксперта по экономии на ЖКХ

Life.ru поговорил с экспертом в сфере ЖКХ, который порекомендовал жильцам не бояться отстаивать свои права и дал несколько практических советов.

Эксперты советуют изучить нормативы предоставления услуг ЖКХ и не бояться отстаивать свои права.

— Если вы не будете себя защищать, за вас этого никто не сделает. Первое — никогда не платите без проверки. В каждой квитанции есть строка «общедомовые нужды». Часто туда «списывают» все потери и неучтённый расход. Собирайте активных соседей, требуйте отчёт о расходах у УК. Второе — не верьте в чудеса. Всякие «волшебные» устройства для экономии воды и электричества — это чаще всего развод. Законная экономия — это счётчики, двухтарифные учёты и своевременная передача показаний. И третье — будьте грамотным потребителем. Знайте свои права, знайте нормы предоставления услуг, — рассказала Life.ru юрист Елена Кузнецова.

Заключение

Экономия на ЖКХ — это разумное управление личным бюджетом. Вы не обязаны платить за то, чем не пользуетесь, или за услуги низкого качества. Начните с малого: поставьте напоминание о передаче показаний, изучите свою квитанцию и откажитесь от радиоточки. Затем переходите к более серьёзным шагам: установите двухтарифный счётчик и проверьте, нет ли у вас прав на льготы. Эти простые действия в сумме дадут ощутимый результат. И в следующем месяце ваша квитанция станет значительно меньше.

