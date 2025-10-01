Интервидение
1 октября, 14:59

В Балашихе мужчина погиб, пытаясь разнять ссорящихся соседей

Обложка © Life.ru

В подмосковной Балашихе мужчина погиб после попытки разнять соседскую ссору.

По предварительным данным, накануне он услышал шум в соседней квартире, где супруги устроили скандал. Решив вмешаться и успокоить их, мужчина лишь усугубил конфликт — ссора переросла в потасовку, в ходе которой его ударили ножом в грудь. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

По данным агентства «Москва», агрессор задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

