В Балашихе мужчина погиб, пытаясь разнять ссорящихся соседей

По предварительным данным, накануне он услышал шум в соседней квартире, где супруги устроили скандал. Решив вмешаться и успокоить их, мужчина лишь усугубил конфликт — ссора переросла в потасовку, в ходе которой его ударили ножом в грудь. От полученной раны пострадавший скончался на месте.