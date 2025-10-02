Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

На 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он возглавлял издание с 2011 года.

Александр Куприянов начал карьеру в советской журналистике, прошёл путь от корреспондента до главного редактора одного из ведущих московских изданий. Под его руководством «Вечерняя Москва» сохраняла статус влиятельной городской газеты и адаптировалась к цифровой эпохе, сохранив внимание к социальным и культурным темам.

«Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы», — говорится в некрологе на сайте издания.

Куприянов был отмечен множеством государственных и профессиональных наград. Среди них орден Дружбы, орден «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, а также медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Президент Владимир Путин вручал ему почётную грамоту за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Куприянов также был лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», премии «Медиаменеджер России» и премии Союза писателей России в номинации «Проза».