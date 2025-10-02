Заброшенную полярную станцию оккупировали белые медведи: Life.ru поговорил с автором вирусных фото с острова Колючин Оглавление Домики для белых медведей: фото Как защищают полярные станции от белых медведей Редкие животные и яркие моменты из экспедиций Планы на будущее Вадим Махоров, фотограф, запечатлел, как белые медведи обживают бывшую полярную станцию на острове Колючин и превращают её в уютное убежище под северным солнцем. Вы обязаны увидеть этих белых шерстяных красавцев. 2 октября, 09:17 Обложка © Telegram / Vadim Makhorov

Фотограф, режиссёр и продюсер Вадим Махоров из Новосибирска с круизом оказался на заброшенной полярной станции на острове Колючин. Там ему удалось запечатлеть уникальные кадры: белые медведи мирно делили между собой бывшие дома полярников и нежились под северным солнышком. Вадим рассказал Life.ru о том, как покинутые людьми строения становятся новым убежищем для диких животных, как полярники защищают свои дома от хозяев Арктики и каких ещё животных можно повстречать на Северном полюсе.

Домики для белых медведей: фото

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

Фотограф, режиссёр и продюсер Вадим Махоров из Новосибирска оказался на заброшенной полярной станции на острове Колючин во время экспедиционного круиза. Путешествие проходило на борту судна «Профессор Хромов» вдоль всего побережья Чукотки — от Анадыря до острова Врангеля. Одной из точек маршрута стал остров Колючин: команда заходила туда, чтобы понаблюдать за белыми медведями и моржами. И нашла то, что искала, и даже больше!

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

Увидев заброшенную станцию на Колючине, ставшую «общежитием» белых медведей, Вадим, по его словам, испытал настоящее изумление. Он признаётся, что знал о подобном месте, к тому же оно не единственное: практически любая оставленная полярниками постройка рано или поздно становится укрытием для хищников. Как рассказывает мужчина, например, летом и в начале осени, когда льды отступают и медведям становится сложнее добывать пищу, такие домики превращаются для них во временные пристанища. «Белые медведи не такие агрессивные друг к другу, как бурые, поэтому способны уживаться в одном пространстве, создавая такие временные альянсы», — рассказывает фотограф.

Видео © Из личного архива Вадима Махорова

По словам Вадима, на острове ему удалось насчитать около двадцати белых медведей. Часть из них устроилась прямо в заброшенных домиках станции: в одном он насчитал пять хищников, в другом — двоих, а ещё один занял отдельное жилище. «Они просто сидели и все нежились на солнышке», — вспоминает Вадим.

Некоторых настолько поразили кадры, сделанные фотографом, что под видео посыпались комментарии, будто это всё генерация через ИИ и никаких мишек в домиках нет. На что Вадим сам оставил такой комментарий, развеивая все сомнения: «Меня часто он даже веселит, если такой вообще появляется у меня под постами. Но оказалось, что если кто-то пишет, что мои съёмки — ИИ, то меня это где-то в глубине души задевает, потому что, мне кажется, это обесценивание. Будто я мог сидеть дома, сгенерировать промтом это видео и не тащиться далеко в Арктику. Не учиться снимать все эти годы, не пытаться ловить интересные моменты».

Затем наш герой признаётся, что во время съёмки действовал максимально аккуратно, чтобы не побеспокоить животных и тем более не причинить им вреда. Благодаря этому удалось запечатлеть редкие кадры, где белые медведи буквально засыпают прямо перед объективом.

Как защищают полярные станции от белых медведей

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

Говоря о мерах безопасности, Вадим отмечает, что сам он в полярных краях бывал только гостем и никогда не жил на полярных станциях, но слышал множество историй о попытках медведей проникнуть внутрь жилищ. По словам фотографа, чтобы избежать подобных случаев, полярники укрепляют свои дома: на двери и окна устанавливают решётки, а снаружи монтируют специальные шипы или гвозди — животные видят эти конструкции и не рискуют лезть в дом.

Редкие животные и яркие моменты из экспедиций

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

В своих экспедициях по Арктике и Антарктике Вадим регулярно встречает животных, которых редко удаётся увидеть обычному путешественнику: белые медведи, пингвины, в том числе королевские, чьи колонии он наблюдал на Южной Георгии. Часто, по его словам, попадаются моржи, тюлени, морские котики и сивучи, занесённые в Красную книгу. «Я всегда мечтал увидеть нарвала, но пока не довелось. Сегодня видел росомаху — в целом, не редкое животное, но увидеть его сложно», — признаётся он.

Вадим вспоминает, что одним из самых ярких моментов его экспедиций стало путешествие на ледоколе «50 лет Победы» к самому Северному полюсу. Там, среди бескрайних льдов, произошло необычное событие: их судно встретилось с французским ледовым лайнером «Комендант Шарко», также идущим с туристами к полюсу. «Мы подошли нос к носу — люди с обоих кораблей махали друг другу руками, гудели. Это был очень эмоциональный момент, когда 300 человек повстречались на Северном полюсе», — рассказывает фотограф.

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

По словам Вадима, позже капитан французского судна признался ему, что это стало лучшим событием в его карьере. К слову, об этом путешествии Вадим снял фильм о Северном полюсе — полуторачасовую картину, где подробно рассказывается о маршруте, встречах и впечатлениях путешественников.

Планы на будущее

Фото © Telegram / Vadim Makhorov

Рассказывая о своих ближайших планах, Вадим отметил, что немного подустал, всё лето он провёл в путешествии по Арктике: Шпицберген, Северный полюс, Земля Франца-Иосифа, Гренландия, а сейчас направляется на Командорские острова. По его словам, на ближайший год конкретных маршрутов пока нет, но он точно снова отправится на Северный полюс в составе экспедиционной команды фотографом.