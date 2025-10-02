В Красноярском крае нашли машину пропавшей семьи Усольцевых

Автомобиль пропавшей семьи из Красноярского края обнаружили в посёлке Кутурчин. Несколько дней назад местные жители видели мужчину, женщину и их пятилетнего ребёнка — они с туристическими рюкзаками направлялись в сторону горы Буратинка.

Поиски Усольцевых ведут более 70 человек, задействованы квадроциклы, вертолёты и беспилотники, уточняет Mash.

Life.ru уже сообщал, что масштабная поисковая операция в лесном массиве рядом с Минской петлёй в Партизанском районе Красноярского края продолжается уже пятый день. Семья Усольцевых — мама, папа и 5-летняя Арина — отправилась на прогулку к горе Буратинка 28 сентября и домой не вернулась.