Страх в тайге: Пропавшую семью с ребёнком в Красноярском крае могли растерзать медведи

На пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых могли напасть дикие звери, опасается Mash. Одной из главных угроз в районе Кутурченского Белогорья считаются бурые медведи, которых в этих местах особенно много.

Звери часто выходят к реке за рыбой и нередко сталкиваются с туристами. По ночам медведи подходят к охотничьим домикам и могут заходить слишком близко к стоянкам.

Кутурченское Белогорье популярно у дикого туризма, при этом территория фактически никак не контролируется, туристы могут свободно заходить туда без ограничений. Местные жители не раз протестовали против отсутствия должных мер безопасности.

Поиски семьи Усольцевых, как уже рассказывал Life.ru, продолжаются пятый день. 28 сентября супруги с пятилетним ребёнком отправились на прогулку к горе Буратинка и домой не вернулись. Их автомобиль нашли в посёлке Кутурчин. Более 70 человек, включая спасателей, волонтёров и полицию, прочёсывают тайгу, используют квадроциклы, вертолёты и БПЛА.